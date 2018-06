Atlantica pone el foco en siete proyectos de Abengoa en América y África

Se trata de proyectos de energía y agua valorados en 800 millones

Reuters

Atlantica Yield ha puesto el punto de mira en siete proyectos de Abengoa en América y África. Los activos identificados por la compañía que dirige Santiago Seage, dentro del acuerdo de derecho preferente con la ingeniería sevillana (ROFO), se centran en agua, cogeneración, plantas solares y líneas de transmisión. Algunos de ellos están en construcción, con un horizonte temporal hasta 2020, y otros en operación. Su valor estimado conjunto se aproximaría a los 800 millones de euros, según señalan fuentes conocedoras.

Los siete activos señalados por Atlantica Yield se reparten entre Estados Unidos, México, Perú, Chile, Sudáfrica y Argelia. El proceso de negociación más avanzado es el correspondiente a la planta Khi Solar One, en Sudáfrica. Abengoa controla el 51% de esta instalación, que cuenta con tecnología de torre y una potencia instalada de 50 megavatios (MW).

Atlantica Yield, con sede en Reino Unido aunque cotizada en el Nasdaq estadounidense, está también interesada en otra planta en el país africano, la Xina Solar One, con una capacidad de 100 MW y cuya tecnología es la de colectores cilindroparabólicos. En este caso, su participación es del 40%. De igual modo, ha puesto sus ojos en la desaladora de Ténes, en Argelia. Abengoa ostenta el 51%.

Además de Khi Solar One y Xina Solar One, el grupo andaluz también construyó en Sudáfrica la planta KaXu Solar One, con 100 MW de potencia instalada. En esta última, de hecho, tiene una participación mayoritaria Atlantica Yield, del 51%.

Al otro lado del Atlántico, la yieldco, de la que Abengoa ha acordado la venta a la canadiense Algonquin de todas sus acciones -representativas del 41,5% del capital-, mira con interés el proyecto de suministro de agua de la ciudad de Portland (Estados Unidos) denominado SAWS (San Antonio Water System), del que la ingeniería que preside Gonzalo Urquijo conserva el 20%. Su finalización está prevista para 2020.

La competencia de AAGES

En Perú, Atlantica está muy atenta a la línea de transmisión ATN3, por la que Abengoa lleva meses negociando con las autoridades locales para permitir su venta. No obstante, en este caso, se espera que sea AAGES (Abengoa-Algonquin Global Energy Solutions), la sociedad que han creado Abengoa y la canadiense Algonquin para desarrollar proyectos de energía y agua en el mundo, la que adquiera el activo, del que tiene el grupo andaluz tiene el 100 por cien y cuya inversión requerida se aproxima a los 50 millones de dólares (42 millones de euros). Con posterioridad, esta firma podría traspasarlo a Atlantica con posterioridad.

Atlantica igualmente señala entre sus futuras inversiones, tal y como recoge en documentos oficiales, la planta solar Cerro Dominador, en Chile. Como adelantó elEconomista, Abengoa ha llegado a un acuerdo con Acciona para culminar el proyecto, que será la primera instalación combinada de termosolar y fotovoltaica en América Latina, de 210 MW de capacidad total instalada. La ingeniería sevillana se encargó en solitario de la primera fase, pero ahora el grupo que preside José Manuel Entrecanales seráel constructor principal de la obra, que cuenta con una inversión de 650 millones de euros. La previsión es que esté operativo en 2019.

Mientras, la joya de la corona de Abengoa, la planta de cogeneración A3T en México, está posicionado claramente como un objetivo primordial. De hecho, tiene un derecho preferente para adquirirla una vez esté en funcionamiento. Antes, durante la fase de construcción, AAGES cuenta con un derecho similar. La compañía andaluza tiene muy avanzados los contratos de energía (PPA). El valor del activo podría oscilar entre los 450 y los 550 millones.

Al margen de estos proyectos, Abengoa tiene en venta una cárcel en Uruguay, el negocio de biodiésel de Brasil, una desaladora en India o activos inmobiliarios.

