China Three Gorges ofrece diálogo a EDP pero no subirá su oferta

El consejo de la lusa cree que la oferta es insuficiente

La valoración es menor al precio pagado en 2011

China Three Gorges mantendrá el precio ofrecido de 3,26 euros por acción de EDP pese a la decisión del consejo de administración de la eléctrica portuguesa de considerar insuficiente la oferta presentada. La eléctrica china reiteró ayer su intención de prestar la mayor colaboración posible para explicar su oferta y aseguro que supone una valoración justa de la compañía.

El consejo de la portuguesa, no obstante, indicó en un comunicado a la CNMV tras su reunión el viernes pasado que la oferta es menor que los precios pagados en la entrada del grupo asiático en 2011 y que supone múltiplos inferiores a las transacciones precedentes en Europa.

El consejo de EDP cree que China Three Gorges no tiene en cuenta la mejora del escenario macroeconómico en Portugal y recuerda que el conglomerado asiático desembolsó 3,45 euros en 2011 por las acciones para hacerse con su actual 23%.

China Three Gorges quiere aportarle a EDP algunos de sus activos para reforzar el crecimiento de la portuguesa, tal y como adelantó elEconomista. Entre los activos que podrían acabar bajo gestión de EDP figuran principalmente los que la china tiene en Brasil, Alemania y el sudeste asiático que en total aglutinan una potencia de alrededor de más de 9.000 MW.

CGT cuenta con una participación en tres hidroeléctricas junto a la propia EDP y en 11 parques eólicos en Brasil. Asimismo, posee un participación en las centrales hidráulicas de Garibaldi y Salto y en 2015 se hizo con la concesión por 30 años de Jupia e Ilha Soleira y el negocio de Duke Energy, lo que supone en total alrededor de 8 GW. La compañía china además puede aportar su negocio en Alemania, donde posee una participación del 80% en Meerwind offshore, un parque de 288 MW.

CGT además plantea a EDP la posibilidad de lograr un acceso al mercado de la eólica marina, donde el país tiene previsto desarrollar un fuerte crecimiento. Según un informe de Goldman Sachs, en China se desarrollará alrededor de un tercio de toda la potencia offshore que se instalará en Asia y que el banco cifra en 40 GW hasta el año 2030. No obstante, el consejo de administración de EDP cree que esta entrada tiene poca visibilidad ya que resulta complicado poder valorar el perfil de riesgo y el retorno de esta inversión y pide más detalles del plan industrial que en un primer acercamiento considera que puede aportar valor a la empresa.

EDP manifiesta también sus dudas sobre una posible venta de los activos de energías renovables en Estados Unidos que pudiera imponer el CFIUS -la institución que debe dar los permisos de inversión- por cómo pueda llegar a afectar a su crecimiento futuro. La compañía no ve, por contra, problemas en materia laboral, ni para sus proveedores.

CTG considera que puede servir a EDP para mejorar su situación financiera ya que los costes de capital de la empresa (6,7%) son superiores a los que manejan algunos de sus principales competidores: Iberdrola (5,3%), Engie (6%), Enel (6,3%) y Gas Natural (6,5%). La compañía lusa afrontará un declino visible en la generación de caja y ha incrementado su presencia en negocios no regulados desde el 11% en 2011 hasta el 24% en 2017, en relación con su ebitda. Esta opinión contrasta con la presentada en el informe del consejo que asegura que EDP mantendrá un importante crecimiento en línea con su plan estratégico y un acceso a la financiación en condiciones competitivas.

China Three Gorges ve la oferta como una oportunidad para los actuales accionistas de disponer de una ventana de liquidez a un precio que consideran atractivo.

La acción de EDP estaba afectada por las especulaciones sobre una operación que existía desde julio de 2017 cuando comenzaron los primeros rumores sobre el interés de Gas Natural, lo que supondría un precio de cotización de 2,70 euros ajustados los pagos de dividendos.

Alrededor de 20 analistas han incrementado el precio objetivo de la acción a 3 euros por título ante la posibilidad de que puede aparecer una oferta competitiva. De hecho, los propios directivos de la compañía pidieron permiso al organismo regulador para poder buscar una oferta superior al no aplicarse a un estado el deber de pasividad.

El consejo de administración de EDP indica que los precios objetivos de la acción de los últimos dos años han sido superiores a los 3 euros, motivo por el cual considera que la oferta es insuficiente. Además, la empresa añade que CTG no plantea una prima de control de la compañía en el canje que ha puesto sobre la mesa.

Por el momento, los principales directivos de la compañía no han tomado una decisión sobre el futuro de sus propios títulos. El presidente de EDP, Antonio Mexía, con 91.000 acciones; el director financiero y ex consejero delegado de EDP España, Miguel Stilwell, con 140.000 acciones y Rui Texeira, el actual jefe en España, con 31.733 acciones, indican que no han decidido que van a hacer con sus títulos.

PUBLICIDAD

Contenido patrocinado Otras noticias