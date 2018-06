El nuevo Gobierno endurecerá la ley del PP e impondrá multas a las empresas con brecha salarial

Bueno es lo que pasa cuando a enfermos mentales resentidos se le da derecho al voto. Y no hay un votante de izquierdas que no sea un resentido que no crea que la culpa de ser un fracasado no la tengan los ricos, o las empresas, o los católicos, o las familias, o sus padres, o el calentamiento global, o al heteropatriarcado, o al ...