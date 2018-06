Norwegian redobla su ofensiva a Iberia en EEUU con una nueva ruta a Miami desde Madrid

Asegura que no ha recibido otra oferta de IAG y que puede "vivir sola"

Descarta que su elevada deuda sea un problema y venderá aviones

Norwegian calienta motores para inaugurar su largo radio a América desde Barajas, el cuartel general de Iberia. La aerolínea de bajo coste, que empezará conectar Madrid con Los Ángeles y Nueva York el 15 y el 17 julio, ya ha anunciado una nueva ruta a EEUU con la que busca redoblar su competencia con la aerolínea española de IAG, tal y como han reconocido fuentes de la compañía noruega.

Así, Norwegian volará a Miami (Fort Lauderdale) desde la capital de España por unos 189 euros el trayecto a partir de próximo 31 de octubre, cuando reduzca a una sus frecuencias semanales con California. De momento no tiene previsto entrar en San Francisco, la última ruta que ha abierto Iberia desde Madrid y donde Norwegian compite directamente con Level desde El Prat. "No hemos empezado a operar y ya estamos teniendo mucha demanda. Hay mercado para Norwegian en Madrid y podemos competir muy bien", explican desde la firma. Ahora mismo se puede comprar un billete de Iberia a Miami por 239 euros el trayecto para noviembre.

Aunque desde la propia aerolínea de bajo coste reconocen que muchas veces no vuelan a los mismos aeropuertos que Iberia, que son los principales, sí que operan en la misma zona metropolitana, lo que les ayuda a competir directamente con la firma de IAG, que en los cuatro primeros meses del año ha liderado el tráfico entre Madrid y EEUU superando por primera a American Airlines en transito de pasajeros.

La compañía de origen noruego descarta sin embargo abrir una base de largo radio en Madrid por lo que operará las rutas con la capital española desde las bases que tiene en el país norteamericano (tienen una en Barcelona). "En el próximo año vamos a ofrecer 219.000 asientos entre Barajas y EEUU. No descartamos abrir una base de largo radio en la capital porque necesitamos más masa crítica", asegura un portavoz de la compañía en un encuentro con periodistas en Madrid. En cuanto al desembarco en Argentina, otro de los principales mercados de Iberia, la firma que preside Bjon Kjos descarta que vaya a ser realidad antes de un año.

Norwegian está siguiendo en España la misma estrategia que ha llevado a cabo en Londres, donde ha entrado de lleno en al menos diez de las rutas más potentes de British Airways entre Reino Unido y EEUU. "Hemos crecido mucho en Londres en el mercado premium de British Airways que son las rutas a Nueva York y California", asegura la firma. No en vano, los precios que ofrece le permiten competir duramente con la aerolínea de bandera británica que vuela desde Heathrow, uno de los aeropuertos más caros de Inglaterra. También ha seguido la misma estrategia de competencia directa con Level en Paris, abriendo una ruta desde el mismo aeropuerto al mismo destino, y con Aer Lingus en Irlanda, todo compañías de IAG

Sin noticias de IAG

En cuanto a la posible compra de Norwegian por parte de IAG, la compañía asegura que no ha recibido una nueva oferta y que no han mantenido contactos formales con la firma que preside Willie Walsh. "La operación no tiene que salir. IAG ha infravalorado a la compañía con las dos primeras ofertas. Nosotros podemos vivir perfectamente en solitario", asegura el portavoz de la firma de bajo coste. En este punto, confirmó que hay acercamientos informales por parte de otras aerolíneas, aunque no ha querido especificar cuáles, y ha descartado que vayan a quebrar o que la deuda sea un verdadero problema para el futuro de la firma.

En esta línea, la aerolínea noruega, que cuyas acciones han perdido parte del alza que registraron cuando se conoció el interés de IAG, ha reconocido que está estudiando la venta de parte de la flota de 222 Dreamliners y 737 Max que están por llegar para aligerar las tensiones financieras "típicas de un periodo de fuerte crecimiento". Lo hará en un modelo de venta y alquiler de la aeronave. A su vez, prevé seguir creciendo a pesar del alza del crudo y asegura que transportará entre "35 y 40 millones de pasajeros" en 2018, un año en el que no está poniendo mucha capacidad en España ya que está cerrando rutas mientras abre otras. Cerró 2017 con 33 millones de pasajeros transportados.

