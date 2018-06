Los milenials europeos apuestan por la tecnología en la tienda física buscando una experiencia cliente única

No es que lo prefieran, es que ya van escarmentando.



En una tienda online te ahorras cuatro duros, y si todo va bien, cuatro duros que te ahorras. Como algo falle (ya sea por la tienda online, el transportista, etc), ya empiezan los problemas, se multiplican los portes (que hay que pagar), en el porte de vuelta se puede dañar el producto y todos se lavan las manos...



En una tienda física, vas con el producto y que ellos se busquen la vida, que lo único que tienes que hacer es esperar una o dos semanas a que venga de vuelta y en buen estado que ya no peleas tú con nadie.



Y bueno, si es por una funda de móvil de silicona, pues te aguantas y has perdido 10 €, pero hay quien compra instrumentos musicales por intermet, vienen destrozados por el porte y ahora aguantate porque aunque contrates un seguro, suelen excluirlos.