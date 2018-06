Indra, a la vanguardia de la eficiencia en su centro de datos de San Fernando

8/06/2018 - 6:00

eE

El equipo al cargo del data center fue reconocido en 2017 como el mejor a nivel mundial en los premios más prestigiosos del sector

Cerca de 5.000 metros cuadrados repartidos entre cuatro plantas y 5.000 servidores constituyen el cerebro tecnológico de Indra en San Fernando de Henares. Este centro de procesamiento (CPD), que da servicio a más de 100 países, ya gestiona un volumen de datos cercano a los 20 petabytes (PB). Las inversiones realizadas y el enorme grado de especialización del equipo asignado a su mantenimiento y evolución han sido decisivos para que el data center de Indra se convierta en un centro de referencia a nivel global.

No en vano, a finales de 2017 el equipo que gestiona el centro de datos de San Fernando de Henares, en Madrid, recibió el galardón más codiciado del sector, el Global Data Center Dynamics Award (DCD) en la categoría Enterprise Data Center Operations Team of the Year. Estos premios, considerados los Óscar de la industria, suponen un reconocimiento considerable. El proyecto ha permitido consolidar la información de diferentes fuentes para la toma de decisiones en tiempo real, minimizar errores y alinear los costes y tiempos de operación y entrega de los servicios a las demandas la empresa.

Indra cuenta con innovadores sistemas de control y sensorización en el centro de datos ubicado en la localidad madrileña, y, además, ha implantado algunas de las mejores prácticas de sostenibilidad (el llamado green IT) para garantizar el cumplimiento con los estándares más exigentes y minimizar el impacto medioambiental del centro.

Si bien disponer de la tecnología más avanzada resulta determinante, no lo es menos contar con un equipo humano capaz de hacer posible una proeza en materia de eficiencia: desde su puesta en funcionamiento, el centro de datos de San Fernando no ha registrado ni una sola parada. La disponibilidad de los servicios del data center de Indra roza el 100%. El equipo humano, multidisciplinar, está conformado por expertos en mantenimiento, seguridad, operación y monitorización, por citar algunos de los perfiles que colaboran a diario para garantizar el servicio a más de 60 grandes compañías repartidas en más de 40 países, así como a los cerca de 40.000 empleados a nivel global con los que cuenta Indra en su plantilla.

La seguridad es uno de los aspectos más relevantes del nuevo CPD, tanto desde el punto de vista de la confidencialidad de los datos como de la disponibilidad del servicio y de la detección de amenazas. Las instalaciones disponen también de los más avanzados equipos de detección y extinción de incendios, así como de control de accesos y sistemas de alarma para detección de intrusos que cubren todo el perímetro del centro.

En términos de eficiencia energética, Indra está implantando un sistema de pasillos fríos que, gracias a la utilización de un sistema de aislamiento a través de cubos, posibilita ahorros de hasta el 30% en el proceso de refrigeración de los servidores. Este método emplea una menor cantidad de agua que otros sistemas de refrigeración convencionales y reduce también el consumo de los ventiladores.

Líder en gestión y servicios 'cloud'

La compañía de tecnología y consultoría no solo gestiona de forma exitosa sus propios centros de datos, sino que dispone de una amplia oferta de infraestructura de red de datos y de almacenamiento consolidada, servicios de núcleo de la red, servicios de interconexión de centros de datos y servicios de securización, entre otros. Las soluciones de Indra permiten a sus clientes tanto implantar de cero un data center como evolucionarlo para reducir costes y adaptarlo al crecimiento a las necesidades del negocio en un contexto tan cambiante como el actual. No en vano, tres de las cuatro mayores empresas del Ibex 35 por capitalización bursátil cuentan con centros de datos implantados por Indra.

La firme apuesta de Indra por la digitalización se concreta en Minsait, su unidad de negocio de transformación digital. Sus capacidades de transformación se han visto fuertemente potenciadas en virtud de la reciente adquisición, por parte de Indra, de Paradigma, cuyo liderazgo en tecnologías disruptivas complementa la propuesta de valor de Minsait y suma un equipo multidisciplinar de más de 3.000 expertos en Europa y Latinoamérica que se agrupan en torno a cuatro grandes líneas de servicio: consultoría de negocio, consultoría y tecnología digital, productos digitales propios y ciberseguridad.

PUBLICIDAD

Contenido patrocinado Otras noticias