Avaya transforma los sistemas de comunicaciones de los servicios de emergencia de Portugal para estar preparados para eCall

Avaya Holdings Corp. (NYSE: AVYA) ha anunciado en el día de hoy que los servicios de emergencias de Portugal han adoptado su suite de soluciones de comunicaciones para transformar sus sistemas existentes y estar preparados para eCall, el sistema automatizado de ayuda a vehículos de próxima generación.

eCall es una innovación que puede salvar vidas y que es obligatoria a partir de abril de 2018 en todos los nuevos vehículos de pasajeros aprobados para su venta en la Unión Europea. Así, permite enviar datos de telemetría de un vehículo a los servicios de emergencia cuando se produce un accidente, proporcionando la ubicación precisa del incidente y otra información vital que los servicios pueden utilizar para enviar la ayuda mucho más rápido y de forma más eficiente. Con 25.670 muertes en 2016 y más de 135 000 lesiones graves en las carreteras y autopistas de la UE en 2014, según el el informe anual de seguridad en las carreteras europeas del Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte (ETSC), se espera que eCall reduzca el tiempo de respuesta de emergencias en un 40 % en las áreas urbanas y en un 50 % en las zonas rurales, salvando anualmente hasta 2.500 vidas y más de 130 000 millones de EUR en costes a la sociedad.

Como resultado, los servicios de emergencia de Portugal han realizado pruebas para demostrar su preparación para recibir y responder a estas nuevas llamadas automatizadas. Como líder global del mercado de soluciones de centros de contacto, Avaya fue seleccionada por su ecosistema y estructura de plataforma abierta, lo que permite la integración en una serie de distintos sistemas. Las soluciones implementadas incluyen: la creación de un nuevo centro en Oporto para aumentar la resiliencia y la redundancia geográfica; una actualización completa del centro de datos actual de servicios de emergencias en Lisboa y una actualización del entorno de comunicaciones existente, incluida una posterior integración en su aplicación de envío.

Markus Bornheim, ingeniero de ventas de consultoría de Avaya para los servicios públicos de emergencia y seguridad y vicepresidente del comité técnico de la Asociación europea de números de emergencia (EENA) comentó: "Las comunicaciones de los servicios de emergencia requieren una coordinación precisa entre una serie de distintos canales, desde llamadas de voz a llamadas desde teléfonos móviles y ahora eCall. Es importante proporcionar una solución que pueda satisfacer las necesidades actuales y futuras sin que añada una presión adicional e innecesaria para aquellos que trabajan en los centros de llamadas o en primera línea. La solución eCall de Avaya se ha diseñado para integrar los sistemas existentes y proporcionar una plataforma clara para un desarrollo futuro. Nos complace ver cómo nuestro trabajo tiene un sólido resultado para Portugal y esperamos ampliar este servicio en otros lugares de Europa".

La implementación de estas soluciones fue realizada por el socio de integración local de Avaya PAPTI/DECUNIFY, que trabajó con el proveedor de tecnología principal Oecon y el desarrollador de software Engelbart Software para adaptar y modificar la plataforma de desarrollo de aplicaciones existente y permitir la integración con los servicios de emergencias de Portugal. Como resultado, los servicios del 112 de Portugal pueden ahora recibir, interpretar y responder a mensajes enviados mediante eCall, así como integrar otras tecnologías asociadas con eCall y servicios similares de terceros para motocicletas, vehículos pesados de mercancías, fabricantes de automóviles, empresas de asistencia y clubes de automóviles. Con la arquitectura y soluciones de soporte de Avaya, Portugal obtuvo la preparación completa para el inicio de eCall, anticipándose a la evaluación de conformidad de la UE.

El coronel Vitor Judicibus, director del equipo multidisciplinar de comunicaciones críticas de la Secretaría general de administración interna (Secretaria-Geral da Administração Interna) comentó: "eCall es un importante hito para las comunidades de seguridad y automoción europeas, con una tecnología de la próxima generación implementada a gran escala para ayudar a las personas y a salvar vidas. Con el fin de conseguir los objetivos de esta iniciativa, es esencial que los servicios de emergencia y los trabajadores del centro de llamadas de los servicios de emergencia de Portugal cuenten con las herramientas necesarias para incorporar eCall. Estamos orgullosos de que el servicio 112 de Portugal se haya actualizado para responder completamente a eCall a la vez que es más rápido, fiable y está preparado para el futuro".

Francisco Gomes, secretario general de tecnología del Ministerio del Interior de Portugal (Secretaria-geral da Administração Interna) comentó:"Según Nikola Tesla "La ciencia solo es una perversión de sí misma a menos que tenga el objetivo último de mejorar la humanidad". Creo en el mismo concepto con respecto a la tecnología y eCall es uno de los mejores ejemplos recientes de una importante mejora en Europa para la reacción ante emergencias. El objetivo general de ser más eficiente para salvar vidas después de un accidente de tráfico progresará inmensamente con la introducción de eCall. Nuestros equipos de tecnología del ministerio y nuestros socios han hecho posible que Portugal esté listo para ofrecer la mejor experiencia en situaciones de emergencia".

