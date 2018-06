330 43

Assurant cierra la adquisición de The Warranty Group por 2.500 millones de dólares

7/06/2018 - 10:25

Assurant, Inc. (NYSE: AIZ), un importante proveedor global de soluciones de gestión de riesgo, acaba de anunciar el cierre de la adquisición de The Warranty Group, de TPG Capital, por 2.500 millones de dólares. Esto refleja aproximadamente 10,4 millones de acciones de Assurant, o 993 millones de dólares según el precio de cierre del acuerdo de adquisición, y aproximadamente 1.500 millones de dólares en efectivo, tras considerar el reembolso de los 596 millones de dólares de la deuda existente de The Warranty Group. La transacción consolida aún más la posición de liderazgo en la protección de vehículos y apoya la estrategia de crecimiento de la empresa en el mercado internacional más amplio de estilo de vida, con una atractiva cartera de productos y clientes, y mayor presencia global.

«Estamos encantados de haber finalizado la adquisición de The Warranty Group. Una operación que impulsa significativamente nuestra estrategia de crecimiento global de estilo la vida, para ayudar a los consumidores a proteger sus electrodomésticos, dispositivos móviles y de electrónica, al tiempo que afianzamos nuestra posición global como el proveedor más importante de servicios de protección de vehículos», declaró Alan Colberg, presidente y director ejecutivo de Assurant. «La combinación de nuestras dos empresas apoyará a la innovación continua en materia de productos y servicios para el consumidor. A su vez, esperamos formalizar importantes sinergias operativas y generar ganancias más diversificadas y predecibles en el tiempo».

Con operaciones conjuntas en 21 países, la incorporación de The Warranty Group amplía la presencia global de Assurant y provee recursos adicionales para acelerar la estrategia móvil de Assurant en mercados fundamentales como la región de Asia Pacífico. El negocio de protección de vehículos de The Warranty Group en EE. UU. aporta a Assurant nuevas asociaciones de clientes y canales de distribución, incluidas redes de distribuidores y cuentas nacionales. La adquisición también permite recoger más información de los consumidores, que se utilizará para capitalizar las nuevas tendencias del mercado automotriz y prestar un mejor servicio a clientes y consumidores. Con ingresos anuales superiores a los 2.000 millones de dólares a 31 de marzo de 2018(1), The Warranty Group amplía el tamaño y la escala de Assurant dentro de los sectores de protección de vehículos, contratos de servicios ampliados y empresas de servicios financieros.

Assurant también ha anunciado hoy el equipo de altos directivos de su división automotriz mundial (enlace a la publicación de directivos de automotriz) y regiones clave (enlace a la publicación).

Como parte de esta transacción, Eric Leathers, socio, y Peter McGoohan, director de TPG Capital, se incorporan a la Junta Directiva de Assurant, Inc. y colaboran, respectivamente, en los comités de Finanzas y Riesgo, y en Indemnizaciones.

1 Esto refleja los ingresos de The Warranty Group sobre una base ajustada para cumplir con la contabilidad de Assurant para determinados ingresos.

Acerca de Assurant

Assurant, Inc. (NYSE: AIZ) es un proveedor global de soluciones de gestión de riesgos, que protege el lugar donde viven los consumidores y los productos que compran. Empresa miembro de Fortune 500, Assurant se centra en los mercados de vivienda y estilo de vida, y es uno de los líderes del mercado en protección de dispositivos móviles y servicios conexos, contratos de servicios ampliados, protección de vehículos, seguros prefinanciados para gastos funerarios, seguro para inquilinos, seguro de propiedad con entidades crediticias, servicios de valuación hipotecaria y servicios de campo. Assurant está presente en 21 países, mientras que su fundación, Assurant Foundation, trabaja para apoyar y mejorar las comunidades. Obtenga más información en assurant.com o en Twitter @AssurantNews.

"El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal".

