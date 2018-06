VW concluye que sus empleados no cometieron infracciones en el caso de experimentos con animales

La investigación encargada por el grupo Volkswagen con el caso de utilización de animales en experimentos por parte de la compañía ha concluido que los empleados de la multinacional alemana no cometieron infracciones y actuaron de acuerdo a la legislación laboral.

Según informó Volkswagen en un comunicado, los trabajadores del grupo alemán no llevaron a cabo conductas incorrectas durante las pruebas con animales financiadas por el Grupo Europeo de Investigación sobre Medioambiente y Salud en el Sector del Transporte (EUGT).

Por su parte, Thomas Steg, apartado a petición propia en enero de su puesto como jefe de Relaciones Externas y Sostenibilidad del grupo Volkswagen tras asumir toda la responsabilidad del caso, ha retomado su actividad tras el fallo de la auditora.

"Estaba seguro de que mi conducta cumplía con las leyes y regulaciones laborales. Sin embargo, me he preguntado si no podría haber tomado medidas en la primavera de 2013 para evitar la prueba en los Estados Unidos. Lamento profundamente no haber actuado de manera diferente en ese momento y puedo disculpas por eso", señaló Steg.

Por su parte, Hiltrud D. Werner, miembro de la junta de Integridad y Asuntos Legales de Volkswagen, subrayó que la firma alemana rechaza "energéticamente" las pruebas con animales en asuntos relacionados con el transporte y la movilidad, ya que son "innecesarias" e "inaceptables", "a menos que lo exija la ley".

El grupo Volkswagen, junto al resto de financiadores de la EUGT, entre los que se encontraban Daimler y BMW, fue acusado de realizar pruebas a diez primates a los cuales se les exponía a la inhalación de gases de los tubos de escape en un Volkswagen Beetle.

