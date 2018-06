330 43

Pierre Fabre y Array BioPharma anuncian resultados adicionales sobre la mediana de supervivencia global de la combinación de encorafenib y binimetinib en pacientes con melanoma BRAF mutado

6/06/2018 - 15:20

Pierre Fabre y Array BioPharma hay anunciado hoy resultados actualizados del estudio de fase 3 COLUMBUS en pacientes con melanoma BRAF-mutado. Los resultados muestran una mediana de supervivencia global de 33,6 meses en pacientes tratados con la combinación de encorafenib y binimetinib, en comparación con los 16,9 meses de los pacientes tratados con vemurafenib en monoterapia. Esta combinación reduce el riesgo de muerte comparado con el tratamiento con vemurafenib [hazard ratio (HR) de 0,61, (IC 95%; 0,47-0,79; p< 0,001)]. La eficacia de vemurafenib en el brazo control es también coherente con sus datos anteriores, ofreciendo un indicador adicional para validar la población de pacientes y los resultados ofrecidos por el COLUMBUS.1,2 Asimismo, la supervivencia global a dos años con la terapia de combinación es del 58%. Estos resultados forman parte de una presentación oral realizada hoy en el marco del Congreso anual de la American Society of Clinical Oncology (ASCO) celebrado en Chicago, Illinois, y han sido seleccionados para el programa "Best of ASCO".

La presentación incluía además datos que demuestran que el uso de la inmunoterapia tras el ensayo fue limitado, lo que resulta coherente con otros ensayos pivotales publicados de los inhibidores BRAF y MEK en pacientes con melanoma BRAF mutado. 1,3

"Estos datos indican que, independientemente del grupo de tratamiento, el uso de inmunoterapias posteriores fue similar, por lo que es improbable que los tratamientos posteriores hayan contribuido a estos resultados de supervivencia global", ha manifestado el Profesor Reinhard Dummer, de la Universidad de Zürich, autor principal de la presentación y Subdirector del Departamento de Dermatología del Hospital Universitario de Zürich (Suiza). "Nos complace presentar estos datos en ASCO, sustentados en análisis previos de los resultados ofrecidos por el estudio COLUMBUS y que refuerzan aún más nuestra convicción de que la combinación de encorafenib y binimetinib puede convertirse en una nueva y prometedora opción de tratamiento para los pacientes con melanoma BRAF mutado".

Además, los resultados actualizados de la mediana de supervivencia libre de progresión (mSLP) para los pacientes tratados con la combinación de encorafenib y binimetinib se mantienen en consonancia con los datos previamente reportados: 14,9 meses frente 7,3 meses para los pacientes tratados con vemurafenib (HR = 0,51 [IC 95% IC 0,39-0,67]; p < 0,0001).

Como ya se había demostrado anteriormente, la combinación de encorafenib y binimetinib había sido bien tolerada de forma general. Los eventos adversos de grado 3 o 4 (EAs) que ocurrieron en más del 5% de los pacientes que recibieron la combinación fueron: el incremento de la gamma-glutamiltransferasa (GGT) (9%), de la creatinina fosfoquinasa en sangre (CPK) (7%) y la hipertensión (6%). La incidencia de los EAs seleccionados de cualquier grado de especial interés, definidos en base a las toxicidades más comúnmente asociadas con los inhibidores de BRAF y MEK ya comercializados, para los pacientes que recibieron la combinación de encorafenib y binimetinib incluyeron: rash (22%), retinopatía serosa con desprendimiento de retina pigmentada (20%), pirexia (18%) y fotosensibilidad (5%). Los resultados completos de seguridad de la 1ª parte del COLUMBUS fueron publicados en The Lancet Oncology.

Acerca del Melanoma

El melanoma metastásico es el tipo de cáncer de piel más grave y que pone más en riesgo la vida, por lo que se asocia con bajas tasas de supervivencia.4,5 Alrededor de 200.000 nuevos casos de melanoma son diagnosticados en el mundo cada año, aproximadamente la mitad presentan mutaciones en BRAF, una diana clave en el tratamiento del melanoma.4,6,7,8

Acerca del estudio COLUMBUS

El estudio COLUMBUS, (NCT01909453), es un estudio internacional, abierto, aleatorizado, con dos partes y de fase 3 que evalúa la eficacia y seguridad de la combinación de encorafenib y binimetinib en comparación con vemurafenib y encorafenib, ambos en monoterapia, en 921 pacientes con melanoma localmente avanzado, irresecable o metastásico con la mutación de BRAFV600. Se permitió el tratamiento previo con inmunoterapia. Participaron en el estudio alrededor de 200 centros a lo largo de Norte América, Europa, Sud América, África, Asia y Australia. Los pacientes fueron aleatorizados en dos partes:

En la parte 1, 577 pacientes fueron aleatorizados 1:1:1 a recibir encorafenib 450 mg/día + binimetinib 45 mg/dos veces al día (COMBO450); encorafenib 300 mg/día (ENCO 300); o vemurafenib 960 mg dos veces al día en monoterapia. La dosis de encorafenib en el brazo de la combinación es un 50% superior a la dosis máxima tolerada de encorafenib en monoterapia, que es de 300 mg. La administración de una dosis superior de encorafenib fue posible debido a la mejora de su perfil de tolerabilidad al combinarlo con binimetinib. El objetivo principal del estudio COLUMBUS fue la mediana de Supervivencia Libre de Progresión (mSLP) comparando el brazo del COMBO450 al brazo de vemurafenib. La mSLP se determina en base a la evaluación tumoral (criterios RECIST versión 1.1) mediante un Comité Ciego Independiente de Revisión Central (BICR, sus siglas en inglés). Entre los objetivos secundarios se incluyen la comparación de la mSLP del brazo de COMBO450 con ENCO300, y la comparación de la SG del brazo del COMBO450 y el brazo de vemurafenib en monoterapia. Los resultados de la parte 1 del estudio COLUMBUS, publicados a principios de este año en la revista The Lancet Oncology (versión online: marzo 2018, versión impresa: mayo 2018), demuestran que el COMBO450 consigue más del doble de mediana de SLP en los pacientes con un melanoma avanzado BRAF-mutado, con una mSLP de 14,9 meses en comparación con los 7,3 meses observados en el brazo de vemurafenib [HR 0,54; (IC 95%; 0,41-0,71; p< 0.001)]. En el objetivo secundario de comparar la mSLP del COMBO450 con ENCO300, ENCO300 demostró una mSLP de 9,6 meses [HR 0,75; (IC 95%; 0,56-1,00; p=0,051)].

En la parte 2, 344 pacientes fueron aleatorizados 3:1 a recibir encorafenib 300 mg/día más binimetinib 45 mg/dos veces al día (COMBO300) o ENCO300. La parte 2 fue diseñada para ofrecer datos adicionales que ayudaran a evaluar la contribución de binimetinib a la combinación de encorafenib y binimetinib.

Como el objetivo secundario de comparar la mSLP entre el brazo del COMBO450 y el brazo de ENCO 300 en la parte 1 no alcanzó la significación estadística, el análisis planificado de la SG es descriptivo.

Acerca de Encorafenib y Binimetinib

BRAF y MEK son proteína-quinasas clave en la vía de señalización MAPK (RAS-RAF-MEK-ERK). Las investigaciones han demostrado que esta vía regula diversas actividades celulares clave, incluyendo la proliferación, la diferenciación, la supervivencia y la angiogénesis. Se ha demostrado que la activación inapropiada de proteínas en esta vía se produce en muchos cánceres, incluyendo el melanoma y el cáncer colorrectal. Encorafenib es una molécula pequeña inhibidora de BRAF en fase final y Binimetinib es una molécula pequeña inhibidora de MEK en fase final, las dianas de ambas son enzimas clave en esta vía. Encorafenib y Binimetinib se están estudiando en ensayos clínicos en pacientes con cáncer avanzado, incluyendo el ensayo de fase 3 COLUMBUS y el ensayo de fase 3 BEACON CCR.

Pierre Fabre tiene los derechos exclusivos de comercialización de encorafenib y binimetinib en Europa, Asia, América Latina y Australia. Array Biopharma cuenta con estos derechos exclusivos en Estados Unidos y Canadá, y ha otorgado a Ono Pharmaceutical los derechos exclusivos para comercializar ambos productos en Japón y Corea del Sur. Encorafenib y Binimetinib son medicamentos en investigación y actualmente no están aprobados en ningún país.

Acerca de Pierre Fabre

Con una cartera que representa una continua actividad que abarcan desde medicamentos de prescripción y productos de atención médica para el consumidor hasta dermocosméticos, Pierre Fabre es el 2º laboratorio dermocosmético a nivel mundial, el 2º grupo farmacéutico privado francés y el líder del mercado en Francia de los productos vendidos sin receta en la farmacia. La compañía integra múltiples marcas y franquicias internacionales como, Eau Thermale Avène, Klorane, Ducray, René Furterer, A-Derma, Galénic, Elancyl, Naturactive, Pierre Fabre Health Care, Pierre Fabre Oral Care, Pierre Fabre Dermatologie y Pierre Fabre Oncologie.

En 2017, los ingresos del Grupo Pierre Fabre alcanzaron los 2.318 millones de euros, el 62% de los cuales fueron obtenidos a nivel internacional y el 61% proceden de la actividad dermocosmética. Implantado desde su inicio en la región del suroeste de Francia, cuenta con más de 13.500 colaboradores en todo el mundo, el Grupo dispone de filiales u oficinas propias en 47 países y distribuye sus productos a más de 130. En 2017, Pierre Fabre destinó cerca de 175 millones de euros a sus esfuerzos en I+D, repartidos principalmente en las áreas de oncología, sistema nervioso central, salud gran público, dermatología y dermocosmética.

Pierre Fabre pertenece en un 86 % a la Fundación Pierre Fabre, reconocida de interés público, y secundariamente a sus colaboradores a través de un plan internacional de accionariado asalariado.

La certificación independiente francesa AFNOR evaluó la actuación de responsabilidad social y medioambiental (RSE) del Grupo Pierre Fabre como en un nivel «ejemplar», de acuerdo con la norma ISO 26000.

Para más información sobre Pierre Fabre, por favor visite www.pierre-fabre.com

Referencias

[1] Ascierto PA, et al. Lancet Oncol. 2016;17:1248-1260.

[2] Robert C, et al. Eur J Cancer. 2015;51:S663-S664.

[3] Long GV, et al. Ann Oncol. 2017;28:1631-1639.

[4] Melanoma Skin Cancer. American Cancer Society. Available at: https://www.cancer.org/cancer/melanoma-skin-cancer.html. Accessed May 2018.

[5] A Snapshot of Melanoma. National Cancer Institute. Available at: https://seer.cancer.gov/statfacts/html/melan.html. Accessed May 2018.

[6] Globocan 2012: Estimated Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide in 2012. http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_population.aspx. Accessed May 2018.

[7] Klein O, et al. Eur J Cancer, 2013.

[8] American Cancer Society. What Causes Melanoma Skin Cancer? 2016. https://www.cancer.org/cancer/melanoma-skin-cancer/causes-risks-prevention/what-causes.html. Accessed May, 2018.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20180606005730/es/

"El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal".

PUBLICIDAD

Contenido patrocinado Otras noticias