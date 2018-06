El presidente de El Corte Inglés ofrece dimitir si le releva un independiente

Las hijas de Isidoro Álvarez tienen el respaldo del 70% del capital

Dimas Gimeno, presidente de El Corte Inglés. Foto: Archivo

El todavía presidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, intenta negociar in extremis un pacto con las hermanas Marta y Cristina Álvarez en víspera de su destitución al frente de la compañía. Según han confirmado a elEconomista fuentes de su entorno familiar, Gimeno habría propuesto su dimisión a cambio de que le sucediera en el cargo una persona ajena a la familia, para lo que estaría buscando incluso apoyos de última hora, como los de los consejeros Florencio Lasaga y Carlos Martínez Echavarría, la vieja guardia de Isidoro Álvarez, el expresidente fallecido en 2014.

El movimiento se produce justo cuando las hijas de Isidoro Álvarez están a punto de forzar la convocatoria de un consejo de administración extraordinario en que se vote su destitución y la designación como nueva presidenta de Marta Álvarez.

El pasado 4 de mayo, los dos consejeros delegados -Víctor del Pozo y Jesús Nuño de la Rosa, junto a Lasaga y Martínez Echavarría- le reclamaron, de acuerdo con los estatutos, la convocatoria de este consejo extraordinario para votar su cese.

Gimeno amenazó entonces con la impugnación de la reunión, asegurando que ésta no se le había notificado por escrito, lo que obligó al secretario del consejo, Antonio Hernández-Gil, a hacerlo así seis días después, el 10 de mayo.

La decisión, aplazada

Ante todo ello, las hermanas Álvarez han optado ahora por no tensar la cuerda, decantándose por esperar al día 10, el próximo domingo, para la convocatoria extraordinaria. Con ello, y de acuerdo siempre con las fuentes consultadas, intentan ganar tiempo también de cara a una posible negociación, al margen de que acaben aceptando finalmente las condiciones impuestas por su primo, Dimas Gimeno.

El hasta ahora presidente ha planteado su renuncia voluntaria al cargo, siempre y cuando le sustituya al frente de la compañía un profesional independiente. Una de las opciones que está sobre la mesa, en este sentido, es la de Manuel Pizarro, adjunto a la presidencia, que fichó por el grupo en 2014 y que ha preferido mantener por ahora una posición equidistante. Gimeno sabe que una salida a la fuerza de la presidencia de El Corte Inglés podría implicar también su expulsión del máximo órgano ejecutivo y eso es algo que quiere evitar a toda costa, teniendo en cuenta que entre él y su familia controlan el 7% del capital.

Por eso, y a pesar de que sabe que se encuentra ahora mismo en minoría, con el 70% del accionariado en contra, y sin apoyos en el máximo órgano ejecutivo, está dispuesto a plantear una salida negociada. En este momento, además de Marta y Cristina Álvarez, en el consejo exigen su destitución los dos consejeros delegados -Víctor del Pozo y Jesús Nuño de la Rosa-, los consejeros Lasaga y Martínez Echavarría, que eran las dos personas de confianza Isidoro Álvarez, y Paloma García Peña, la representante de Cartera Mancor, que tiene un 7% del capital. A fecha de hoy, Gimeno cuenta así, tan sólo, con la abstención, en principio, del inversor catarí Al Thani, que se hará en julio con el 10% de las acciones, y con Manuel Pizarro.

Al margen de que haya o no pacto, lo que parece imparable es la convocatoria del consejo de administración extraordinario para aprobar su destitución, una reunión que tendrá lugar, salvo sorpresa de última ahora, la próxima semana. Todo eso al margen de quien sea designado finalmente presidente de la compañía de grandes almacenes. De momento, y mientras la portavoz de Dimas Gimeno asegura que "no me consta" que vaya a haber un pacto, en el entorno de El Corte Inglés sí que admite que, de momento, la convocatoria del consejo en el que se debería destituir a Gimeno se ha aplazado.

Apoyos garantizados

Marta y Cristina Álvarez tienen garantizado, en cualquier caso, el apoyo en el capital de la Fundación Ramón Areces, primer accionista con un 37,39%; de Iasa, que suma otro 22,18%; de Cartera Mancor, que tiene el 7%, y de otro 2,5% propiedad a título individual de la familia García Miranda. En el caso de la Fundación, el voto lo deciden sus doce patronos y las hermanas Álvarez tienen el respaldo de todos ellos, salvo el de su tío César Álvarez, José Antonio Álvarez y el propio Gimeno.

En Cartera de Valores Iasa la situación es muy parecida, porque se trata de la firma patrimonial que aglutina las acciones heredadas de su padre y ellas controlan el 69%, quedando el resto en poder de Dimas Gimeno, de la madre de éste, María Antonia Álvarez, y de su tío.

Esa es la razón por la que Gimeno ha planteado la necesidad de dividir la sociedad patrimonial y segregar las acciones de su familia.

El gran escollo pendiente

El presidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno; su madre, María Antonia Álvarez, y su tío, César Álvarez, controlan en conjunto un 7% del capital de El Corte Inglés. Su problema es que no tienen estas acciones de forma directa, sino a través de la sociedad Cartera de Valores Iasa. Las hermanas Álvarez cuentan con el 69% de esta firma y la familia de Gimeno con el 31% restante. Aunque las Álvarez tienen un derecho de compra preferente en el caso de que haya alguna oferta de adquisición, parece poco lógico que alguien pueda comprar las acciones de una sociedad patrimonial donde estaría en minoría y sin capacidad de decisión ya que Iasa vota de forma conjunta en la junta de accionistas. Aunque hasta ahora Gimeno se ha negado a vender, todo indica que podría acabar aceptando 700 millones por la participación de su familia. Ese importe supondría que El Corte Inglés se valoraría en 10.000 millones, el mismo precio que se pactó con Al Thani cuando se produjo su entrada en 2015.

PUBLICIDAD

Contenido patrocinado Otras noticias