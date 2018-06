Fomento gasta el 30% más en limpieza y seguridad con las nuevas licitaciones

El temor a los conflictos laborales obliga a aumentar los presupuestos

Renfe eleva 15 millones el concurso de limpieza de trenes

La huelga de los vigilantes de seguridad que bloqueó El Prat el verano pasado y la quiebra de la empresa encargada de la limpieza de los aeropuertos de Ibiza, Menorca y Almería han marcado un antes y un después en la externalización de los servicios de las grandes empresas que dependen de Fomento: Aena, Renfe y Adif.

Tras varios meses de conflicto laboral y unos años de crisis marcados por los concursos a precio y el ajuste de costes, el gasto en limpieza, seguridad y asistencia a pasajeros se ha disparado un 30% de media con las últimas relicitaciones. Un aumento que se ha visto forzado por el plantón del sector privado, que no se ha presentado a varios concursos tras haberlos ganado en el pasado a pérdida; el mandato del Gobierno de evitar crisis, y la necesidad de cumplir con los estándares de calidad del DORA.

Por ejemplo, Renfe licitó en febrero los servicios de limpieza de trenes, locomotoras, estaciones, talleres y oficinas por 253,5 millones de euros (sin IVA) en tres lotes. El contrato, que en sí ya recogía cierta mejora al abarcar cuatro años en vez de dos, ha sido declarado parcialmente desierto porque ninguna firma pujó por el lote de la zona este, valorado en 80,9 millones. La falta de ofertas ha obligado a Renfe a subir un 17% el presupuesto del lote, a los 95 millones, y a prorrogar hasta noviembre el contrato con Acciona, que ganó en 2016 los tres lotes por 111,2 millones. Así, el operador pagará 12,7 millones por seis meses de servicio.

El caso de Adif

En Adif la historia de repite. El gestor elevó un 10% el gasto en la seguridad y vigilancia de las estaciones después de que el concurso quedara desierto. A su vez, la firma ha relicitado el servicio de mantenimiento de la estación de Santa Justa con un incremento del presupuesto del 6,4% tras no recibir ninguna oferta.

Pero si las empresas ferroviarias se están viendo obligadas a subir los presupuestos ante la reticencia de las empresas de bajar más los precios, Aena está liderando los incrementos. No en vano, es la que más relicitaciones ha realizado.

Así, el coste en limpieza, seguridad y asistencia a pasajeros del gestor aéreo acumula un alza de más del 40% de media. Y es que, tras el incremento del 37% del presupuesto en vigilancia y seguridad de toda la red de aeropuertos, para cumplir con el convenio y cubrir las nuevas necesidades de servicio, el gestor aeroportuario ha licitado con incrementos el servicio de asistencia a personas con movilidad reducida (PMR) y los contratos de limpieza. En concreto, en abril de 2017 Aena sacó a concurso el servicio de asistencia PMR para 20 aeropuertos por 147,5 millones de euros y tres años. La licitación quedó desierta y el gestor la volvió a publicar en julio con un presupuesto de 303,7 millones y cuatro años, lo que implica un alza medio anual del 54%. Finalmente se adjudicó por 272,5 millones, es decir, con un alza anualizada de 38,7%.

Limpieza y mantenimiento

En cuanto a los contratos de limpieza y mantenimiento los portaequipajes, las nuevas licitaciones han incluido subidas del 45% de media con el "objeto de aumentar la calidad de los servicios prestados a pasajeros y usuarios y cumplir con los altos indicadores de calidad establecidos en el DORA". Aun así, la subida no siempre ha resultado suficiente para atraer a las empresas, que se han quejado de que los presupuestos "no cubren los costes laborales". Así, el concurso de Gran Canaria y Lanzarote, que se licitó por 3,78 millones, quedó desierto pese a llevar asociada ya un alza del 46%. Ante la falta de oferta, Aena lo relicitó con una mejora del 10% y se lo ha adjudicado a Aldete por 4,06 millones.

Otro de los contratos que acumula fuertes alzas es el del aeropuerto de Ibiza, que el año pasado sufrió una huelga porque la empresa adjudicataria, KLE, dejó de pagar a los trabajadores. Aena le rescindió el contrato, que incluía Menorca y Almería, y se lo adjudicó a OHL por un año por 1,7 millones, lo que supone un alza del 61% anualizado. En este punto, el servicio de Ibiza registra un alza del 81%. Aena va a licitar el servicio de limpieza de Málaga, Jerez y Almería por 5,8 millones de euros y el de Alicante por 2,46 millones. En ambos casos se contempla también un incremento del 30%.

"En los últimos años las empresas han licitado muy a la baja para hacerse con los contratos, lo que ha generado conflictos laborales y problemas para dar el servicio adecuado. Aena ha aprendido la lección y ya no adjudica a empresas que no son fiables. Sube escalonadamente para ver cuando las firmas serias empiezan a pujar, pero no sabemos si será suficiente para cumplir con los convenios", explica Pedro Ríos, secretario general de servicios de la USO.

