Ocho equipos de Primera y Segunda División de fútbol, dispuestos a buscar un comprador

a) El titular habla de equipos de Primera y el cuerpo de la noticia, de equipos de la Liga de Fútbol Profesional en general.



b) Cuando se cita que no se pueden comprar ni el Madrid ni el Barça ni el "Athletic", se olvidan de decir que tampoco se puede hacer con Osasuna.



c) La noticia trata de equipos profesionales. ¿Qué pinta el Avilés ahí en medio, que no está ni siquiera en categoría semiprofesional? Si quieren meterlo, hablen de fútbol en general y no solo de equipos de Primera y Segunda.