La CNMV abre la puerta a la dirección de EDP para buscar un 'caballero blanco'

China Three Gorges mantiene el precio de su oferta de compra

La Comisión Nacional del Mercado de Valores portuguesa ha dado su visto bueno a que la dirección de la eléctrica portuguesa EDP pueda tener libertad de movimiento para actuar en la operación planteada por su accionista China Three Gorges.

En la práctica, esta decisión supone darle permiso a los directivos de la eléctrica para poder buscar un caballero blanco que incremente su oferta, ya que considera que no existe una reciprocidad en esta normativa tras la consulta planteada por la eléctrica portuguesa.

Según el organismo, la participación de China Three Gorges en la sociedad afectada es imputable, en última instancia, a la República Popular de China, persona colectiva de Derecho público que ejerce una influencia dominante sobre el oferente. Por lo que se refiere a China, siendo un Estado soberano, no es, por definición y por naturaleza, susceptible de ser visada por opa. Por este motivo, no puede aplicarse ningún deber de neutralidad, indica el regulador.

Aunque se trata de una entidad no societaria, ello no justifica su exclusión de la regla de la reciprocidad, explica el organismo pero la no aplicación del requisito de reciprocidad en relación con las ofertas realizadas por entidades no sujetas a la norma de neutralidad (por ejemplo, sociedades por cuotas, personas físicas, otras entidades no societarias) crearía una situación de no reciprocidad efectiva y, por ello, de ventaja injustificada frente a entidades oferentes de naturaleza societaria, ya que no se puede lanzar una oferta sobre China.

Por otro lado, China Three Gorges registró ayer ante el organismo supervisor el folleto de su operación sobre EDP.

A partir de ahora, la empresa dispone de siete días para pronunciarse sobre su oferta, un extremo que se espera que se produzca el próximo 11 de junio.

En la primera valoración que realizó la dirección de la compañía se consideró insuficiente la oferta de 3,24 euros por acción planteada, una opinión en la que por ejemplo coinciden los accionistas españoles de la compañía, la alianza entre la familia Masaveu y Liberbank.

Mantener planes

El nuevo consejero delegado de EDP en España, Rui Teixeira, acudió la semana pasada a visitar al presidente del Principado de Asturias al que trasmitió la intención de la empresa china de mantener la sede de la compañía y los planes de inversión.

La tramitación de la operación se espera que pueda prolongarse entre un año y un año y medio y los asesores de la operación consideran que las mayores dificultades estarán en convencer al Gobierno de Estados Unidos de la entrada de una compañía estatal china. Por ese motivo, en el mercado el resto de empresas eléctricas esperan con paciencia la oportunidad para comprar activos de la compañía o para aliarse posteriormente con el inversor chino de forma que puedan hacer que la operación sea aceptable para los gobiernos.

China Three Gorges acaba de cerrar también la compra de Sistema Produtor Sao Lourenco (SPSL), que gestiona el agua en la ciudad más grande de Brasil, según informa Xinhua.

