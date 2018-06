Los sistemas de pago de las tarjetas Visa se caen en toda Europa

El sistema de pagos de las tarjetas Visa se ha derrumbado este viernes en el Viejo Continente. La empresa ha confirmado que sufre problemas, pero no ha indicado la causa de los mismos. No obstante, según la propia compañía, el servicio se ha comenzado a recuperar y ya funciona a niveles "cercanos a la normalidad".

Visa ha explicado a través de Twitter que el sistema "ha experimentado una disrupción que ha impedido el procesamiento de algunas transacciones de Visa en Europa".

Además, la firma asegura que "se están investigando las causas y trabajando lo más rápido posible para resolver la situación", reza el breve comunicado de la firma en las redes sociales. Los problemas está casi resueltos, según el último tuit de Visa, pero la normalidad no se ha establecido al 100% todavía.

Una portavoz del Banco Royal Bank of Scotland ha confirmado que "algunos clientes están experimentando problemas al utilizar sus tarjetas de débito". La entidad británica ha detallado que sus clientes "continúan pudiendo acceder a dinero en efectivo a través de la red de cajeros automáticos".

Lloyds Banking Group asegura, por su parte, que está al tanto de "un problema amplio de la industria que está afectando a los pagos de Visa" y señala que "las transacciones en cajeros automáticos y de Mastercard no están afectadas".

Un portavoz del Banco de Inglaterra asegura que la entidad emisora está "en contacto" con Visa y "trabajando" con la empresa para tratar de determinar las causas y las posibles soluciones a un problema que comenzó a detectarse a primera hora de la tarde en Europa.

Aunque Visa no ha realizado excepciones en su comunicado, parece que el problema se concentra sobre todo en Reino Unido, mientras que en países como España las señales de disrupciones en el servicio son menores. La Guardia Civil ha tuiteado para intentar calmar a los usuarios sobre el problema.

Tranquil@, si no puedes pagar no has sufrido ningún robo ni hackeo#Visa sufre una caída en Europa que impide procesar pagos con sus tarjetas https://t.co/Y2djuHfdUbpic.twitter.com/LdTbpqsv3e