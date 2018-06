330 43

IWBI lanza WELL v2?

1/06/2018 - 13:40

Lanzado hoy en todo el mundo y celebrado por todo lo alto en Nueva York, Pekín, Londres y Sydney, el International WELL Building Institute™ (IWBI™) ha presentado su programa piloto WELL V2 ™, la siguiente versión de su pionero WELL Building Standard™, el primer sistema de calificación dedicado exclusivamente al impacto de los edificios en la salud y el bienestar de las personas.

Esta segunda versión incluye una gama completa de mejoras que forman parte del objetivo global del IWBI de construir un futuro más saludable para todos. WELL v2 se basa en las lecciones aprendidas de los casi 1.000 proyectos registrados o certificados en 34 países. Los usuarios pueden inscribirse en WELL v2 desde hoy mismo.

"Desde nuestro lanzamiento en 2014, hemos aprendido mucho de los miles de usuarios, profesionales e investigadores que han adoptado WELL como herramienta para crear mecanismos de construcción que aporten beneficios para todos en términos de salud y bienestar", afirma Rachel Gutter, directora de producto de IWBI. "WELL v2 es nuestra iniciativa para consolidar los últimos conocimientos, las investigaciones avanzadas, las nuevas tecnologías y las prácticas avanzadas de construcción con el fin de extender los beneficios de los edificios WELL a un mayor número de personas".

WELL v2 pretende crear un verdadero sistema de puntuación internacional, así como proporcionar a los equipos del proyecto los medios para llevar a cabo las intervenciones más importantes para su proyecto y comunidad, sin sacrificar el enfoque integral y factual de WELL, ni su compromiso con la verificación del rendimiento. Los ajustes y optimizaciones realizados en el sistema de puntuación incluyen:

Nuevo conjunto de características con menos condiciones previas y optimizaciones ponderadas .

con y . Agrupación de varios proyectos pilotos en un solo WELL y mejoras al enfoque "All Projects In" lanzados el año anterior.

y mejoras al enfoque "All Projects In" lanzados el año anterior. Nuevas formas de lograr las intenciones, con un enfoque preciso en la viabilidad de los edificios existentes y de los interiores comerciales .

de lograr las intenciones, con un enfoque preciso en la viabilidad de los y de los . Una revisión de fase preliminar opcional para proyectos que deseen obtener una designación WELL D&O™ que valide y recompense el progreso hacia la certificación WELL.

que valide y recompense el progreso hacia la certificación WELL. Un nuevo enfoque para la verificación del rendimiento que permite a los proyectos contratar proveedores locales.

que permite a los proyectos contratar proveedores locales. Compromiso de capital mediante precios específicos del mercado y del sector , con especial atención a la localización e introducción de un panel dinámico .

, con especial atención a la e introducción de un . Un ajuste completo y exhaustivo del precio, incluyendo una nueva opción de suscripción.

"El equipo de IWBI ha trabajado incansablemente para incorporar las contribuciones especializadas de nuestra comunidad internacional de usuarios, investigadores e influyentes cuyo compromiso práctico con WELL v2 es evidente", comenta Rick Fedrizzi, CEO y presidente del IWBI. "El resultado es un sistema de puntuación simplificado, más claro y mejor enfocado en los aspectos con mayor impacto y diseñado para mejorar el rendimiento en todos los indicadores. Estoy particularmente satisfecho con las altas eficiencias de costes que nos ayudarán a acelerar la adopción y a aumentar la accesibilidad de WELL en más sectores del mercado".

En Europa, WELL ha impulsado la innovación en los sectores inmobiliario, de diseño y de construcción, proporcionando proyectos con enfoques personalizables para abordar cuestiones geográficas y culturales. Cerca de 200 proyectos en 14 países participan en la iniciativa WELL, una cuarta parte de la superficie total de los proyectos WELL en el mundo. El sólido crecimiento de WELL el año pasado ha sido promovido por los primeros mercados en adoptarlo, destacando entre ellos Francia, Reino Unido, España y los Países Bajos, y por la nueva y rápida expansión en Polonia, Suecia e Irlanda. Finlandia, Alemania, Hungría, Italia y Noruega han registrado sus primeros proyectos, y los mercados de República Checa y Eslovaquia están siendo impulsados por las sólidas figuras industriales locales.

Y Fedrizzi continúa, "Gracias a estos cambios, WELL v2 mejora nuestra capacidad de impulsar cambios de gran alcance a los edificios y las comunidades con métodos que ayuden a promover el bienestar de las personas. Estamos deseando ver la respuesta del mercado en esta fase piloto".

Para más información sobre WELL v2, visite el sitio web: https://v2.wellcertified.com.

Acerca de IWBI

International WELL Building Institute (IWBI) encabeza la iniciativa que busca transformar nuestros edificios y comunidades en formas que promuevan el bienestar de las personas. El proyecto piloto WELL v2 es una versión recién lanzada de su popular certificación WELL Building Standard, que seguirá en el mercado, y el proyecto piloto WELL Community Standard, un sistema de calificación por distritos que establece una nueva referencia mundial para las comunidades preocupadas por la salud. WELL se centra exclusivamente en el potencial de los hogares y las comunidades, y todo lo que hacen, mejorando nuestra comodidad y nuestras opciones y optimizando nuestra salud y bienestar, en lugar de comprometerlos. IWBI invita y moviliza a la comunidad del bienestar a través de la gestión de la acreditación WELL AP, la ejecución de investigaciones relevantes, el desarrollo de recursos educativos, y la apuesta por políticas de promoción de la salud y el bienestar en cualquier área.

ANEXO – Europa:

Virginie Scaglia de HRO France, comenta: "La certificación WELL proporciona una excelente plataforma para comunicar nuestro compromiso de proporcionar un lugar de trabajo saludable y mantener los más altos estándares medioambientales en el diseño, construcción y operaciones de construcción. Cuando iniciamos nuestro viaje, sabíamos que queríamos que SCENEO estuviera a la vanguardia de la ciencia y la tecnología de la construcción. La certificación WELL nos ha ayudado a conseguir una ventaja competitiva en el mercado inmobiliario de París, a destacar nuestro liderazgo en el movimiento de sostenibilidad, y, lo más importante, a mejorar la salud y el bienestar de los inquilinos y empleados. WELL ha sido una excelente elección para nuestra empresa".

"Cuando nos mudamos a nuestro nuevo lugar de trabajo en el centro de Londres, estábamos decididos a que la experiencia de nuestro personal sería considerablemente diferente a la de antes. Utilizamos WELL como parte de una estrategia más amplia para crear un ambiente que promoviera la salud, facilitara la actividad física y aumentara la colaboración. Lo que surgió fue una transformación organizativa que ha ayudado a mejorar la satisfacción y productividad de los empleados y a cumplir con nuestros compromisos de sostenibilidad. Como resultado, el lugar de trabajo de Landsec es la primera oficina comercial del mundo en conseguir tanto la certificación WELL Certified Silver como BREEAM Outstanding, estableciendo un punto de referencia mundial para un espacio de oficina saludable y sostenible", afirma Ed Dixon, director de análisis de sostenibilidad de Landsec.

Chris Hiatt, Director de Landid, señala: "Como el primer edificio en Reino Unido en conseguir la certificación WLL Core & Shell, el edificio Porter fija un nuevo nivel para el diseño y desarrollo de oficinas. Nuestro espacio de trabajo tendrá un impacto positivo en el rendimiento comercial, con la retención y atracción del personal, el bienestar y la productividad y satisfaciendo las aspiraciones de los mejores talentos. En los últimos años, el bienestar ha desempeñado un papel cada vez más importante en las estrategias de espacio de trabajo, lo que refleja un cambio cultural más amplio hacia estilos de vida más saludables. Esperamos que dentro de cinco años, todos los nuevos edificios administrativos busquen obtener una buena certificación, de la misma manera que en la actualidad se esperan los más altos estándares de desarrollo sostenible para nuevos edificios. El bienestar será simplemente una parte integral del diseño de la oficina y nos sentimos muy orgullosos de estar a la vanguardia de esta transformación".

"Aquí en los países nórdicos, tenemos el aire más puro, la naturaleza más limpia y un estilo de vida activo. Sin embargo, cerramos la puerta y pasamos 22 horas al día en el interior. Como la primera oficina con certificación WELL en los países nórdicos, en Green Building Partners queremos mostrar el camino a seguir en la región y demostrar que es importante diseñar espacios interiores que no sólo sean respetuosos con el medio ambiente y la energía, sino también con el ser humano. El punto fuerte de WELL Building Standard es su enfoque holístico. Estos conceptos nos han ayudado a crear una oficina y formas de trabajar que mejoren completamente el bienestar, la creatividad y la productividad de nuestros empleados", indica Konsta Tuokko, consultor senior de Green Building Partners.

