La patronal hotelera alerta del "tsunami de oferta ilegal" de pisos turísticos

Cehat exige al Gobierno modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos

Imagen de Dreamstime

El presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), Juan Molas, ha advertido del "auténtico tsunami de oferta ilegal instalada en España" así como de la "poca determinación" de las administraciones públicas "en general para adoptar medidas correctoras adecuadas".

Así, ha manifestado, durante la inauguración del congreso que se celebra en Málaga este jueves y viernes, que algunas comunidades autónomas han puesto en marcha legislaciones "de dudoso cumplimiento", otras leyes "laxas" y "pocas con una clara determinación de persecución de la oferta ilegal".

En este punto, ha reclamado "una vez más" la intervención decidida del Gobierno, incidiendo en que deben acometerse medidas adecuadas e ir "más allá de 17 respuestas autonómicas o las cientos de normativas municipales". "Debe acometerse urgentemente una ley que modifique la Ley de Arrendamientos Urbanos", ha recalcado.

Incremento del 38% de la llegada de turistas

La situación actual, con 82 millones de turistas en 2017, frente a los 59 millones de 2007, supone un incremento del 38% en las llegadas mientras que la planta hotelera ha crecido un 2% en esta década, ha dicho Molas, quien ha preguntado "dónde se han alojado todos estos turistas".

El presidente de la patronal española ha manifestado que el sector hotelero "ha sabido mantenerse a flote", sobre todo en el periodo de crisis 2007-2014. "Y no sólo no hemos destruido empleo sino que hemos creado un 2,3% más, y sobre todo en el colectivo de jóvenes", ha expuesto.

Ante esta situación, Juan Molas ha reclamado un plan estratégico a diez, 15 o 20 años, teniendo en cuenta la importancia del turismo en el país y para "seguir creciendo y manteniendo el liderazgo". En este punto, ha puesto a Málaga ciudad como ejemplo de haber sabido diseñar una alternativa al turismo de sol y playa, que aunque sigue siendo "la columna vertebral" de la Costa del Sol, se ha añadido más oferta hotelera, congresual, cultural, gastronómica, además del clima y de la oferta deportiva, por ejemplo.

Por último ha aludido a la necesidad de hacer frente a los retos tecnológicos que se presentan y a cómo el sector ha ido cambiando en pocos años y ha quedado "impactado" por esos cambios tecnológicos y cómo se inspiran los clientes, cómo se buscan restaurantes, tiendas, etcétera.

"Un antes y un después"

Molas ha cerrado la inauguración de este congreso, en el que han participado, además, la secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asían, quien ha señalado que la planta alojativa "es el principal activo de la oferta" y tras mostrar su "absoluto respeto" a las competencias de cada Comunidad Autónoma "que tienen atribuida la regulación exclusiva del alquiler vacacional", el Gobierno central "está revistando las actuaciones", abogando por la equidad y la transparencia tributaria en torno a las viviendas particulares de uso turístico.

"Estas plataformas -ha manifestado- se verán obligadas a declarar el nombre del titular del inmueble, el número de días que se ceden al uso, el precio, incluso el modo de pago que se utilice. Por lo tanto con la implantación de estas obligaciones de carácter periódico, con esta información y el cruce en el catastro la transparencia en el sector va a ser un antes y un después".

Tras recordar que unas comunidades han regulado por decreto y otras por ley las viviendas de uso turístico, se ha referido a la dificultad de hacer una "regulación que sea equiparable", por ejemplo en Andalucía, en Marbella (Málaga), Jaén o un municipio de Huelva.

Asián ha aludido a la importancia de la conectividad, al Brexit, a la recuperación turística de países competidores y ha recordado que España "no puede competir en precios", por ejemplo con Grecia, "por la calidad del servicio turístico que presta".

Empleo de calidad

Por su parte, el consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, ha indicado que sin hoteles o plazas alojativas "estables no hay destino", destacando lo que supone tener un hotel en una ciudad y su entorno.

Para el titular andaluz, la Administración no debe únicamente regular o legislar "sino hacer útil el trabajo que se hace día a día y estar al lado de quien genera empleo y que ese empleo sea de calidad y bien remunerado". "No todo es salario digno sino condiciones dignas, el turismo tiene que tener el equilibrio como bandera", ha agregado, añadiendo que el crecimiento debe ser "justo y solidario y que la recuperación no se quede sólo en las espaldas de algunos sino en las manos de todos".

El presidente de Turismo Costa del Sol y de la Diputación malagueña, Elías Bendodo, ha apostado también por el empleo de calidad: "la excelencia y la mejor atención a nuestros clientes, su satisfacción absoluta, sólo pueden lograrse con trabajadores cualificados, bien remunerados y satisfechos".

PUBLICIDAD

Contenido patrocinado Otras noticias