El número de coches eléctricos se triplicará en los dos próximos años

No sé cuál es tu duda, pasar de 1 a 3 es triplicar, pasar de cuatro millones a doce millones es triplicar. Y eso es lo que dice exactamente el artículo.



Si lo que insinúas es que la tendencia no va a ser esa, quizá porque estás interesado en el petróleo, creo que te equivocas.



Tengo un híbrido eléctrico que me ha disipado todas las dudas. En el modo eléctrico funciona mejor, más fluido con mejor respuesta. No hay color. Es una molestia volver al modo de combustible, debía haber comprado un coche eléctrico puro, pero me echo atrás el precio, la autonomía y la falta de puntos de recarga.



Un error. El precio se acaba amortizando por los diversos modos de ahorrar en combustible, impuestos y mantenimiento. Puedes poner un punto de recarga en tu garaje, así que sales siempre con la batería llena y, salvo, que hagas más de 300 km al día no tienes que molestarte en buscar un punto de recarga. Es más, si eres de los que hacen un par de viajes al año en coche, puedes alquilar el que te parezca y llegar tranquilo donde quieras con tu vehículo a salvo en casa.



En fin, que el próximo es eléctrico puro. Y esto lo pensamos todos los que tenemos híbridos. Preguntad y lo veréis.