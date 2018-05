330 43

Mitsui Chemicals y Prime Polymer forman nueva empresa de compuestos de polipropileno en los Países Bajos

30/05/2018 - 13:05

Mitsui Chemicals, Inc. (TOKYO: 4183) (presidente & CEO: Tsutomu Tannowa) y Prime Polymer Co., Ltd. (presidente: Naoshi Hamada), con una titularidad del 65 % correspondiente a Mitsui Chemicals y el 35 % a Idemitsu Kosan Co., Ltd. (TOKYO: 5019) (director representante & CEO: Shunichi Kito), han anunciado que el Grupo establecerá Mitsui Prime Advanced Composites Europe B.V. en Holanda, junto con Mitsui & Co., Ltd. (TOKYO: 8031) (presidente & CEO: Tatsuo Yasunaga). La nueva empresa será la primera base de producción en Europa de compuestos de polipropileno (PP) en respuesta al aumento de la demanda mundial de PP para uso en automoción. La empresa iniciará sus operaciones previsiblemente en junio de 2020.

Mitsui Chemicals Group opera en la actualidad ocho fábricas de producción en todo el mundo (Japón, EE. UU., México, Europa, Tailandia, China, India y Brasil) y cuenta con ocho centros de investigación (Japón, EE. UU., Europa, Tailandia y China) y ha seguido mejorando sus sistemas de producción, ventas e I+D de compuestos PP de alto rendimiento, que se pueden usar para ayudar a reducir el peso de los automóviles.

Las normativas medioambientales recientemente reforzadas han impulsado el aumento de la necesidad de automóviles más livianos en todo el mundo. En consecuencia, la demanda de compuestos de PP está aumentando cada año a fin de satisfacer las necesidades de peso ligero en los parachoques y paneles de instrumentos, entre otros. Las soluciones ligeras de Mitsui Chemicals Group tienen gran aceptación por parte de los fabricantes de automóviles en todo el mundo y el grupo espera expandir su negocio en Europa.

Con la creación de la nueva empresa con operaciones de producción, ventas, servicio tecnológico e I+D en los Países Bajos, el grupo reforzará el apoyo al cliente cercano proporcionando una solución de peso ligero eficaz en Europa y reforzando la red mundial del grupo.

Mitsui Chemicals Group continuará fortaleciendo y expandiendo el negocio de compuestos de PP a través de la mejora de la estructura de servicios de producción, ventas y tecnología para suministrar productos de alta calidad, respondiendo a las necesidades de peso ligero de los fabricantes de automóviles y su desarrollo global.

Presentación de la nueva empresa Nombre (provisional) Mitsui Prime Advanced Composites Europe B.V. (ACE) Ubicación Chemelot Industrial Park, Limburg, Países Bajos Formación Junio 2018 Capital 18,4 millones de euros Titularidad Mitsui Chemicals, Inc.: 75 % Prime Polymer Co., Ltd.: 10 % Mitsui & Co., Ltd.: 15 % Capacidad de producción 30.000 toneladas/año Inicio de las operaciones Junio 2020 (provisional)

Acerca de Mitsui Chemicals

Los orígenes de Mitsui Chemicals se remontan a 1912 cuando comenzó a producir materias primas para fertilizantes químicos de subproductos del gas y del carbón, siendo la primera compañía en Japón en hacerlo. Este emprendimiento contribuyó significativamente a aumentar la productividad agrícola, un gran problema social en ese momento. Posteriormente, la compañía transformó su tecnología de los químicos del carbón a los químicos del gas, y en 1958 construyó el primer complejo petroquímico de Japón, dándole impulso al sector industrial nipón. En la actualidad, la compañía cuenta con muchos productos de primera categoría con más de 150 empresas en 30 países. Su cartera de negocios incluye materiales ecológicos para la siguiente generación de vehículos, servicios para el cuidado de la salud para fomentar la salud y la felicidad en una sociedad que envejece, envases que garantizan la fiabilidad y la seguridad de los productos alimenticios, agroquímicos que contribuyen a aumentar la producción de alimentos, materiales electrónicos y materiales ecológicos para el sector energético.

"El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal".

