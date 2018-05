Hacienda retrasa a enero de 2019 la demanda de los datos fiscales de las plataformas de pisos turísticos

Ya ni un pisito se puede alquilar sin darle parte a la mafia parasitaria para que siga clientelizando al pueblo.



La inmoralidad de la sociedad española de querer vivir de los demás da cada vez más asco y no se dan cuenta que es un círculo vicioso que lleva al colapso económico, ya que la gente de bien no va a producir e invertir para mantener a cada vez más parásitos enchufados al gasto público.



Como sigan así con tanto saqueo ni con burbuja se va a construir en España, al final tanto el precio de la vivienda como los alquileres se podrán verdaderamente por las nubes por la falta de oferta que está originando este clima de acoso y atraco fiscal, además de la hiperregulación urbanística de los lobbys ecologistas que no quieren que se ponga ni un bloque sin su permiso.



Poco paro hay para el que debería haber...