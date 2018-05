expoQA 2018, la calidad software y el testing se reinventa retornando a IFEMA

El aseguramiento de la calidad y el testing del software siguen desempeñando un papel esencial en el éxito de las actuales estrategias TI

Del 4 al 6 de Junio próximos, el mundo de la calidad software y el testing tienen, un año más, cita con ExpoQA. La conferencia internacional se reinventa retornando, tras dos años, a IFEMA, manteniendo una fórmula que le ha permitido mantenerse durante muchos años al pie del cañón.

A pesar de la enorme transformación que están experimentando las empresas, con la irrupción de las propuestas DevOps y la consolidación de Agile en el mundo de TI (y no sólo ahí) el aseguramiento de la calidad y el testing del software siguen desempeñando un papel esencial, incluso mayor, en el éxito de las estrategias TI actuales.

Esto se pondrá de manifiesto en una jornada de tutoriales y dos de charlas a cargo de expertos internacionales, que se complementan con una extensa área de exposición donde los fabricantes y empresas mostrarán sus soluciones y propuestas a los cientos de visitantes que se esperan durante los dos días.

En esta edición cabe destacar la participación como empresa patrocinadora de ATLASSIAN. La compañía Australiana, en pleno apogeo de su consolidación internacional como fabricante de software especializado en obtener todo el potencial de los equipos de trabajo, participará como Patrocinador Platinum, y contará con un Stand en la sala de Exposición.

ATLASSIAN compartirá espacio con DEISER, Platinum Solution Partner de ATLASSIAN en España, que tendrá el privilegio de representar a la compañía australiana con una charla, el jueves 6 de Junio: "DEISER DevOps: Going live 10 times faster. The Atlassian way" , donde David García y Carlos Fernández explicarán como DEISER es capaz de desarrollar sus Apps con mayor rapidez y fiabilidad gracias al stack de ATLASSIAN.

Toda la información detallada de esta conferencia se puede obtener en www.expoQA.com.

