López-Arias dará un golpe de timón si logra presidir Cofares

Se presenta el 28 de junio a las elecciones frente al actual presidente

José Antonio López-Arias, candidato a la presidencia de Cofares. eE.

El próximo 28 de junio, la mayor distribuidora de fármacos en España, Cofares, celebra elecciones a la presidencia. Al presidente en funciones de la cooperativa, Eduardo Pastor, le ha salido una candidatura alternativa en la figura de José Antonio López-Arias, antiguo director general de Cofares.

El candidato, que fue despedido de la distribuidora en 2012 tras verse involucrado en el famoso caso Campeón, la operación judicial por fraude de subvenciones públicas y tráfico de influencias en Galicia, asegura a elEconomista que en su momento quedó probada su inocencia respecto del caso. "Quedé totalmente exculpado", afirma. "Entiendo, no obstante, que los socios puedan albergar dudas, pero yo les pediría confianza y pongo a su disposición mi trayectoria: he trabajado 23 años en Cofares y desde que entré como técnico de almacén he llegado al más alto cargo ejecutivo. Conozco la empresa en primera persona en todos los niveles y he demostrado ser capaz de dirigirla con buenos resultados", afirma.

Sobre el caso, asegura que fue investigado "por presunto tráfico de influencias en favor de Cofares, no estaba allí a título personal". En cualquier caso, reafirma, "la investigación demostró que nada era cierto y el caso quedó sobreseído".

Sobre su candidatura, López-Arias afirma que nace de un "ejercicio de responsabilidad" y que en ningún caso se busca la confrontación. "Cofares necesita un cambio. En este año que ha transcurrido desde las elecciones a las que no me dejaron presentarme, se han producido hechos gravísimos que han deteriorado la imagen y el prestigio de Cofares. Esto es inadmisible. Hay que dar un golpe de timón y eso solo es posible a través de liderazgo, nuevas ideas y solvencia en la gestión, algo de lo que adolece Cofares en este momento", asegura a elEconomista.

En busca de transparencia

López-Arias apuesta por la transparencia y por eso ha emplazado al actual presidente en funciones "a un debate para poder confrontar ideas, discutir sobre la realidad de Cofares y los retos de futuro. Es un ejercicio de responsabilidad y compromiso con los valores de Cofares".

Sobre los hechos que rodearon a la dimisión del anterior presidente, Juan Ignacio Güenechea, López-Arias afirma que dañaron la imagen y la capacidad de la cooperativa. Por ello, pide una mayor investigación sobre estas circunstancias. "No hay que pasar página sino llegar al fondo de los asuntos que motivaron aquellos bochornosos acontecimientos. Y hay que hacerlo con la garantía que ofrecen los mecanismos que los estatutos disponen, con discreción, responsabilidad y transparencia. Cofares se merece mucho más", afirma el candidato.

