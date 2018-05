La banca se enfrenta al reto de liquidar su 'stock' inmobiliario para aplacar al BdE

Urgencia de los Bancos por deshacerse de los activos tóxicos inmobiliarios por la nueva normativa bancaria IFRS9 que obliga a realizar provisiones por préstamos impagados que exige la EBA y el BCE; urgencia de los fondos buitre que no están cumpliendo sus expectativas inmobiliarias en España etc.



Con un país en donde el 80% de los pisos habitados son en propiedad y serán heredados; con más de cuatro millones de pisos vacíos; con mucho paro, sueldos bajos e inestables; próxima subida de tipos de interés, envejecimiento de la población, baja natalidad etc., sobran pisos en España y sólo en determinadas ciudades y lugares estratégicos está subiendo la demanda y los precios por la especulación, inversión extranjera, fondos buitre etc.; pero en la mayoría de las ciudades y pueblos de España no es así y es falso que en general estén subiendo los precios de la vivienda. Pretenden engañar a pardillos por la urgencia de vender antes de que suban los tipos de interés que volverán a llenar a los Bancos de pisos deshauciados por impago. Los jóvenes, aparte de que muchos heredarán, no pueden pagar los precios irreales de la vivienda que hay en España y los mayores ya tienen piso. España es el país con más propietarios de toda Europa y con la baja natalidad no habrá necesidad de vivienda por muchos años. Sobran viviendas. No se dejen engañar otra vez.