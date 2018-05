EEUU "está sacando" a aceituna española del mercado con los aranceles

Pero no lo neguemos, TRUMP está haciendo cosas buenas para su país.



Eso es igual que si aquí pusiésemos aranceles a los productos moros o chinos para fomentar nuestra economía.



Cuando tenemos unos zapatos por 50€ de máxima calidad hechos en Elche o unos de plástico hechos en Kuala Lumpur y que valen 20€, ¿cuáles escogemos? Claro, es que si queremos tener 30 pares...



Pero no neguemos la de cosas buenas que está haciendo Donald Trump, que mientras el protege SU país, SU nación y SU economía, aquí en España estamos a ver si le vendemos DEOLEO (la mayor aceitera del mundo) a los italianos, la última vez se la querían vender los políticos españoles por poco más de 200 millones de euros, menos mal que alguna institución europea les tuvo que parar los pies.



Por lo tanto, no critiquemos lo que hace el señor DONALD TRUMP, que lo está haciendo MUY BIEN en los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. A ver si como siempre, vamos a ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.



Por mi parte, la única solución es VOX.