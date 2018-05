Menos de un tercio de los alimentos y bebidas fabricados por la industria son saludables

La culpa la tenemos nosotros, ya que somos los dueños de nuestra vida, y estamos acostumbrados a dejar toda la responsabilidad de nuestras vidas en manos de otros, llámense médicos, industria alimentaria, etc que poco saben de nuestras vidas, pero pensamos que todo lo que dicen sientan catedra, por llevar una bata blanca o por ser empresas de reconocido prestigio que miran por su bien, y les importa una mierda nuestra salud. Vamos al medico para que nos quite un síntoma, persona que no sabe nada de nuestra vida, ni como pensamos, ni que comemos, ni que relación tenemos con la familia, y sin embargo dejamos en sus manos todo xq pensamos que el nos va a solucionar los males. Hay que mirar mas a nosotros y ver ese síntoma que tienes xq es, si estas descansando bien, si comes bien, si te preocupa algo en tu vida, y como va la relación con los demás, etc.



La cuestión es que cada vez vivimos mas (mas higiene), pero vivimos peor( dependiente de una pastilla desde los 30 años). Eso no es vida. Eso es sobrevivir.



La industria alimentaria, nos tiene enganchados con productos basura,altos en grasas trans, y en azucares, que nos hacen depender de ellos, muchas veces xq no somos capaces de controlar nuestras vidas, y estos productos nos llenan todos los vacios, pero no sabemos que esto va a ser siempre asi, y que la solución esta en nosotros, y si dependemos de estos productos como de medicamentos, vamos a estar de por vida, enfermos y con peor salud. La medicina solo es valida en casos de urgencia. Hoy la gente es enferma crónica.



La alimentación es muy importante. Nuestra prioridad debería ser alimentarnos de productos reales, comprar mas en el mercado y menos en el supermercado, consumir mas frutas, verduras, ya que estas deben ser la base de nuestra alimentación.



Carnes de calidad, pescados, legumbres siempre que te sienten bien y las digieras correctamente y tb puedes incluir algún lácteo siempre que seas una persona deportista, y te siente bien, y no tengas ninguna enfermedad autoinmune, preferiblemente kéfir, de cabra, o de oveja, o queso de leche cruda, siempre entera.



Digo entero, xq la gente tiene demasiado miedo a las grasas, ya que en los años 70 se demonizaron bastante, y se ha demostrado que todo eso fue parte del sistema, para que la industria del azúcar se lucrara, y cambiara las grasas, necesarias y saludables, que forman parte de nuestras membranas celulares, tejidos del cuerpo, cerebro y se cambiaran por azúcar, ingrediente muy barato con el que se puede sacar mayor margen de beneficio en el producto. El resultado de todo esto, ha sido gente mas obesa y enferma, y con multiples transtornos metabólicos.



Hay que tener cuidado y no abusar de harinas, panes, productos que llevan gluten, ya que estos nos hacen mucho daño en la microbiota, y si se consumen deben ser esporádicos. Estos productos han sido parte de nuestro problema de hoy en dia, ya que han contribuido a la obesidad y a enfermedades de la civilización como diabtes tipo 2, obesidad, dislipemia, etc.



Esto no me lo invento yo, sino que es parte de la ciencia, solo que muchos profesionales de la salud lo ignoran, bien xq forman parte de este sistema, o por desconocimiento ya que no se han renovado, y creen lo que les contaron hace 30 años. Hoy los libros de textos no se han actualizado y dicen lo mismo que hace 30 años.



Fundamental es también el ejercicio físico, pero no me refiero a andar una hora, sino a ejercicio de calidad, ejercicio de fuerza, ya que esta comprobado que cuanto mas musculo tengas, mas viviras, ya que el musculo protege de muchísimas enfermedades, hace que la desmineralización osea que empieza a partir de los 40 años disminuya, y también mejora la sensibilidad a la insulina, con lo que el hacer este tipo de ejercicio mejora muchísimos marcadores de salud, incluido problemas cardiacos.



Mas informarse por uno mismo, y menos caer en manos de estas industrias potentes, que solo buscan un único fin, lucrarse a costa de los demás.