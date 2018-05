Albert Rivera, clave para evitar un Gobierno populista como el griego y el italiano

Me encantan los apelativos con mensaje subliminal que utilizan los medios de manipulación. La formación radical Syriza decían sin parar. Y se quedaban tan contentos. Ahora utilizan la palabra populista. ¿Y cómo llaman al partido de Lepen? ¿Y a ciudagramos? ¿Y a Macron?



En breve vamos a ver el trasvase de poder del PP, ya amortizado, a Ciudadanos. Esto va a ser como la fallida transición. Más bien una transación. Y mientras un pueblo inculto y adoctrinado como el español votará lo que le dicten los voceros del régimen, para dentro de x años rasgarse las vestiduras y clamar que han sido engañados. Ya buscarán entonces otra distracción.



Una auténtica pena. Este es el motivo por el que no quieren realizar una reforma educativa en condiciones. Porque no les interesa en absoluto que el pueblo tenga educación. Perderían su inocencia y dejarían de ser tan fácilmente manipulables.



Créanme señores, si Ciudadanos va a recibir el apoyo incondicional de todos los medios no es porque estos aboguen por el bienestar de los ciudadanos, al contrario, lo es porque ya tienen asegurado y bien atado con un gobierno de ciudadanos la continuación de las medidas que han empobrecido a la sociedad española, reducido la clase media y duplicado las grandes fortunas.



Les recomiendo que vayan estudiando los paralelismos entre la elección de Macron y el encumbramiento de albert.



Con la diferencia que este último quiere destruir la paz social y confrontar aún más a las distintas identidades nacionales que se aglutinan en España.



Despierten ya, Ciudadanos no vela por los intereses de los ciudadanos, lo hace por los intereses personales suyos, de los poderes fácticos, de la monarquía y de los poderes supranacionales. Por algo fue invitado al club bilderberg cuando no era absolutamente nadie.



Nada es casualidad en esta vida.