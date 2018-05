Atresmedia y Mediaset ganan a la SGAE la batalla por la música de madrugada

El TSJ de Madrid anula el límite a los cobros que recibían de la entidad

Atresmedia y Mediaset han ganado a la SGAE la batalla por los derechos de la música que se emite de madrugada. Los dos grupos denunciaron a la entidad que preside José Miguel Fernández Sastrón por limitar unilateralmente los cobros que recibían sus editoriales y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid les ha dado la razón.

En diciembre de 2016 la junta directiva de la SGAE solicitó un arbitraje a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (Ompi) sobre el porcentaje que debía pagar sobre el total por la música de madrugada, que ha quedado invalidado.

En julio del año pasado la Ompi dictó un laudo en el que fijaba un límite del 15%. Poco después, el pasado 7 de noviembre la entidad aprobó en su junta adaptar el sistema de reparto al modelo fijado por el arbitro contratado por la propia entidad, y que beneficiaba al prime time en detrimento de la madrugada, lo que provocó que tanto Mediaset como Atresmedia presentaran una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Y éste ha dictado ahora una sentencia en el que no sólo anula ese laudo sino que deja claro además que "ni el consejo de dirección, ni la junta directiva, ni siquiera la asamblea general de la SGAE -órgano supremo de la expresión de la voluntad social- con la redacción actual de los Estatutos, pueden someter a arbitraje a la asociación frente a los asociados". Es decir, que la SGAE se saltó sus propios estatutos.

La madrugada y el 'prime time'

Desde las cadenas de televisión se explicaba que "el cambio en el sistema de reparto perjudicaba a los autores que no han firmado con la multinacionales pero que sí tienen presencia en los conciertos que se emiten de madrugada". Aunque todavía no se conoce el importe exacto que tendrá que pagar la SGAE ahora, la anulación del laudo implica que la entidad tendrá que compensar tanto a las editoriales de las televisiones como a los autores que no hayan recibido el importe correcto. Esto supondrá, en la práctica, un duro golpe a sus cuentas, debilitando aún más su situación financiera.

Fuentes de la SGAE han declinado por ahora hacer ningún comentario, aunque sí que confirman que la entidad ha convocado para el próximo lunes una reunión extraordinaria de su junta directiva, teniendo en cuenta, además, que la sentencia dictada ahora por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no es recurrible. Por si fuera poco la SGAE tendrá que asumir ahora además el coste del proceso judicial, además del pago del arbitraje, que se eleva a 160.000 euros.

Rafael de Tena, investigado por el presunto fraude de La Rueda, por el que se modificaban obras para la emisión como propias de madrugada, presentó ya en noviembre del año pasado un escrito a la SGAE denunciando que se estaba saltando los estatutos, tal y como han dictaminado ahora los jueces. Ante esta situación, De Tena ha asegurado que presentará ahora una demanda contra la SGAE.

