Grifols asegura que no había motivos para trasladar su sede fuera de Cataluña

Sant Cugat del Vallès (Barcelona), 25 may (EFE).- La multinacional catalana de hemoderivados Grifols ha justificado hoy su decisión de mantener su sede social en Cataluña a pesar de la crisis política alegando que no había "ningún motivo" para trasladar el domicilio social a otra parte.

GRIFOLS (GRF.MC ) que es la única empresa catalana del Ibex 35 que aún mantiene su sede en esta comunidad, ha celebrado hoy su Junta General de Accionistas en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

Al acabar la Junta, los dos consejeros delegados de la compañía, Víctor Grífols Déu y Raimon Grífols Roura, ha defendido la opción de mantener la sede en Cataluña.

Raimon Grífols ha recordado los orígenes catalanes de la multinacional y su fundación en Barcelona, y ha añadido: "Motivo para irnos no había ninguno. Simplemente queremos ser fieles a donde se creó la empresa".

"No tenemos previsto salir de aquí (...) Si algún día hubiera circunstancias que exigieran que nos fuéramos (de Cataluña), seguramente acabaríamos en EEUU, sería lo lógico", ha asegurado Raimon Grifols.

Asimismo, para dejar claro que Grifols no se mueve por cuestiones partidistas, el directivo de la multinacional ha remarcado que Grifols no tiene "sentimiento político".

"Somos 20.000 empleados en Grifols. Cada uno tiene su pensamiento. Seguramente él y yo -ha dicho en alusión al otro consejero delegado de la empresa- pensamos diferente", ha concluido Raimon Grifols.

"Nos dedicamos a fabricar bien y a atender a nuestros pacientes", ha subrayado el directivo.

El pasado 9 de octubre, un día antes de que el entonces presidente catalán, Carles Puigdemont, compareciera ante el Parlamento catalán para explicar si declaraba o no unilateralmente la independencia de Cataluña, Grifols precisó que no descartaba modificar su domicilio social si el escenario político afectaba a su negocio, pero al mismo tiempo comentó que no tenía ninguna previsión de cambiar de ubicación ninguna de sus sedes corporativas.

Más allá de este mensaje, la multinacional catalana, que es el tercer fabricante mundial de hemoderivados, se mantuvo ajena a la oleada de anuncios de traslados de sedes sociales que se dieron a conocer especialmente durante el mes de octubre.

Mientras el resto de compañías catalanas del Ibex, es decir, Banco Sabadell, CaixaBank, Cellnex, Colonial, Gas Natural y Abertis -que ya no está en el Ibex- optaron por trasladar su domicilio social a otras comunidades autónomas para preservar la seguridad jurídica y garantizar que quedaban bajo el paraguas de la Unión Europea, Grifols entendió que situación política no afectaría a su negocio y optó por mantener la sede social en Sant Cugat del Vallès.

Por otra parte, a la pregunta de si Grifols se sentía a gusto en EEUU, el país de donde obtiene buena parte de sus ingresos, Víctor Grífols Déu ha apuntado que están "muy cómodos" en EEUU, porque es un "país fantástico para hacer negocios", ha apuntado.

Grifols es una compañía que cotiza en el Ibex y también en el Nasdaq estadounidense, y está fuertemente internacionalizada, ya que España apenas supone el 5 % de la facturación global de la multinacional.

