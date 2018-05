Telefónica integrará Netflix en su plataforma de vídeo y televisión

Telefónica y Netflix hacen las paces. Ambas multinacionales han anunciado un acuerdo por el cual la operadora de telecomunicaciones pasará a integrar los servicios de Netflix en las plataformas de vídeo y televisión de Telefónica, tanto en Europa como América Latina.

La integración en cada una de las plataformas será diferente y cada país anunciará los detalles comerciales a medida que se vayan realizando los lanzamientos a nivel local. De momento, los primeros lanzamientos en América Latina se anunciarán en las próximas semanas, mientras que el lanzamiento en está previsto para final de año.

En virtud del acuerdo, los usuarios de Netflix podrán iniciar sesión y acceder fácilmente a los programas y películas a través de las plataformas de televisión de pago y vídeo de Telefónica. En el caso de España, se realizará a través del decodificador de Movistar+.

Asimismo, la integración de Netflix en los sistemas de vídeo de Telefónica hará que cualquier persona pueda registrarse de forma sencilla, a través de la aplicación en su decodificador, internet o en su dispositivo móvil.

"Este acuerdo supone un gran paso adelante en la apuesta de Telefónica por la innovación abierta y la colaboración con compañías líder de todo el mundo. Queremos ofrecer a nuestros clientes la oferta de contenidos más completa posible, ya sea producción original de Telefónica o de terceros. El acuerdo con Netflix contribuirá a reforzar este objetivo en todas nuestras plataformas multicanal", ha señalado José María Álvarez-Pallete, presidente ejecutivo de Telefónica.

Por su parte, Reed Hastings, cofundador y consejero delegado de Netflix, ha explicado que "millones de clientes disfrutarán de este acuerdo en los próximos años, clientes que podrán acceder fácilmente a sus series y películas favoritas de Netflix a través de las plataformas de Telefónica. La posibilidad de acceder a los contenidos de Netflix a través de los diferentes canales de vídeo y televisión de Telefónica permitirá a los usuarios poder disfrutar de todos sus contenidos favoritos en un solo lugar".

El acuerdo ha sido anunciado por los dos máximos responsables de las compañías a través de un vídeo en el que Álvarez-Pallete y Hastings simulan una llamada que hace referencia a los principales contenidos de ambas plataformas.

En concreto, según detalla Ecoteuve, en el vídeo puede verse cómo se hace referencia a La casa de papel, Las chicas del cable y Latemotiv en los menos de 2 minutos que dura el anuncio entre los máximos responsables de ambas empresas.

El acercamiento entre Hastings y Álvarez-Pallete se hizo patente el pasado mes de diciembre, cuando ambos directivos compartieron escenario el pasado mes de diciembre y en la que el máximo responsable de Telefónica se mostró abierto a integrar contenido externo en su plataforma. Acuerdo que hoy a cristalizado oficialmente.

#TelefónicaMeetsNetflix



Just had a call with @reedhastings, the CEO of @Netflix. I think @Telefonica customers are going to love this announcement, right Reed? ;) pic.twitter.com/kfhzH2M8bQ