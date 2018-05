330 43

MHI Thermal Systems recibe la certificación de cumplimiento de «Automotive SPICE Ver. 3»

24/05/2018 - 12:25

MHI Thermal Systems, Ltd. (MTH), una empresa del grupo de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI)(TOKYO:7011), ha obtenido la certificación para su compresor eléctrico para sistemas de aire acondicionado en vehículos conforme a la versión 3 (nivel 3) de Automotive SPICE (Software Process Improvement and Capability dEtermination), las normas del sector para el proceso de desarrollo del software en el interior del vehículo formuladas de forma conjunta con por los fabricantes de automóviles europeos (vehículos terminados). La certificación ha sido proporcionada por DNV GL, un organismo de certificación de terceras partes con sede en Noruega, y mejorará la competitividad global de MTH en Europa y en el mercado internacional.

La certificación para Automotive SPICE Ver. 3 verifica el cumplimiento de nivel 3 para 17 procesos, incluidos la gestión de proyectos, el análisis de requisitos de software, el diseño de la arquitectura de software, la integración del software y pruebas de integración, pruebas de competencia de software y garantía de calidad.

MHI Thermal Systems se fusionó con MHI Automotive Thermal Systems, Co., Ltd. (MCCJ), un especialista en sistemas de aire acondicionado para automóviles, con efecto el 1 de enero de 2018. La consolidación de las tecnologías y los recursos empresariales amplió el alcance y mejoró la eficiencia y la empresa ha trabajado para reforzar su competitividad a escala mundial. Esta certificación es un reflejo de esas medidas y más adelante, MTH utilizará sus capacidades de desarrollo tecnológico avanzadas verificadas de forma objetiva para abordar a fabricantes de automóviles para los que la certificación Automotive SPICE Ver. 3 es requisito esencial en un proveedor. Además, servirá para conocer la demanda en los mercados japonés e internacionales de tecnologías de control de aire acondicionado en vehículos cada vez más sofisticadas.

