Bankinter, Acciona, Grupo OHL, Santalucía, BNY Mellon y Mutua Madrileña, Premios Voluntariado de Fundación Integra

Fundación Integra ha entregado la segunda edición de los premios al voluntariado corporativo, en sus diferentes categorías, a Bankinter, Acciona, Grupo OHL, Santalucía, BNY Mellon y Mutua Madrileña, según informa la entidad.

Con estos galardones, Fundación Integra quiere reconocer la labor de los voluntarios de empresas colaboradoras que comparten su experiencia y tiempo en ayudar a personas que se encuentran en exclusión social severa para que mejoren su empleabilidad y puedan encontrar un trabajo que les haga revertir su situación.

El acto de entrega, celebrado este martes 22 de mayo en el edificio de Bankia en las Torres Kio de Madrid, congregó a más de 150 voluntarios corporativos y reconoció el compromiso de cinco voluntarios particulares y seis empresas colaboradoras de la Fundación: Bankinter, Acciona, Grupo OHL, Santalucía, BNY Mellon y Mutua Madrileña. Los galardones fueron otorgados en siete categorías diferentes, una por cada letra que compone la palabra INTEGRA.

Así, con la letra I de Implicación se reconoció a los voluntarios particulares que apoyan a la fundación en su día a día, en la gestión, haciendo seguimientos a los beneficiarios, guiándoles en sus procesos de coaching, etc. Actualmente, son más de 900 los voluntarios de 60 empresas diferentes los voluntarios involucrados en la labor de la Fundación.

Con la letra N de Novedad el premio recayó en los empleados de Bankinter que han destacado por acometer el voluntariado corporativo desde la innovación, con talleres especiales, adaptados a cada grupo con el que comparten su tiempo y experiencia.

Acciona recogió el premio a la Territorialidad, cuyos empleados realizan voluntariado corporativo en Madrid, Sevilla, Barcelona y próximamente en Baleares. Con la letra E, para el premio Experiencia, se reconoció a Grupo OHL, que lleva 17 años apoyando a la Fundación a través de la integración directa, la sensibilización y tras dar hace años el salto al voluntariado corporativo.

Entregó con la letra G el premio Global, a Santalucía, que en 2017 desarrolló junto a la Fundación un proyecto en el que han aunado la integración laboral, el voluntariado corporativo y la magia. El premio a la empresa Referente fue, con la letra R, para Bank Of New Yoyk Mellon, por su compromiso sostenido en el tiempo con la Fundación.

La última letra fue para Mutua Madrileña, con el premio Alcance, una empresa que ha destacado por el elevado número de talleres impartidos y por el gran número de voluntarias que se han implicado en la formación de los beneficiarios de la Fundación.

En palabras de la directora general de la Fundación Integra, Ana Muñoz de Dios, "el voluntariado ayuda a integrar a los empleados en la acción social de la empresa, a interiorizar los valores corporativos. Da una visión más humana de la empresa dentro y fuera de ella".

El cierre del acto correspondió a la directora general de Trabajo Autónomo, Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas, Carmen Casero, que ha destacado el "orgullo" que le suscita el voluntariado y la solidaridad, que "forman parte de la 'marca España'".

Además, añadió que "el empleo es lo que hace realizarnos, en la tarea de tener 20 millones de ocupados en 2020 estamos todos, en esto son necesarios las empresas, los voluntarios y fundaciones como Integra".

El acto también contó con el testimonio de Jose Antonio que después de media vida entre las drogas, la cárcel y la calle, gracias a una segunda oportunidad, tener un trabajo le ha permitido comenzar de nuevo. "Toqué fondo y mi trabajo me ha devuelto la vida. Ahora no me reconozco. Trabajando me siento genial y todo el mundo lo nota, me ha cambiado hasta la actitud. Me siento orgulloso y mi familia también. Para haber estado donde he estado... ahora me siento útil. Siempre está el pasado, pero el pasado, pasado esta", afirmó. Para él los voluntarios corporativos de la Escuela de Fundación Integra le aportaron "motivación, ganas tirar para adelante. Allí nadie te juzga, ni te pone cartelitos. Eres uno más".

