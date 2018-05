Los edificios de El Corte Inglés valen el doble de lo que capitalizaría en bolsa

Exacto, la deuda... cuyos intereses se comen los pocos beneficios del negocio clásico del Corte Inglés.



Si fuera otra empresa, la banca ya la habría cerrado el grifo como a otras tantas...



Ahora no paran de buscar el dinero que ya no entra del negocio clásico... el jeque, la bolsa... todo para tapar el agujero en el que se han metido...



Si no, nunca hubieran compartido los réditos del negocio familiar...