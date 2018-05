330 43

La Academia de Dermatología avala una aplicación móvil para la autoexploración de la piel y la lucha contra el melanoma

23/05/2018 - 18:46

La Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) ha avalado una nueva aplicación móvil, 'eDerma', que ayuda de forma gratuita a realizar un correcto seguimiento de las lesiones y lunares de su piel, con el objetivo de luchar contra el melanoma, que celebra este miércoles su Día Mundial.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

'eDerma' es una herramienta con la que se puede hacer un historial fotográfico de los lunares y lesiones de la piel. "Permite hacer fotos específicas de una zona del cuerpo, clasificarlas y almacenarlas, para poder valorar, con el paso del tiempo, si hay cambios a tener en cuenta para comunicárselos a su médico", ha explicado uno de los creadores de esta aplicación, el doctor Eduardo Nagore, miembro de la AEDV y uno de los coordinadores de la campaña Euromelanoma 2018, que se realiza y dirige desde la Fundación Piel Sana de la AEDV para la prevención y promoción de la salud.

Como recuerda la AEDV, cada año se diagnostican en España unos 4.000 casos de melanoma, una cifra que "no deja de crecer". El aumento de la esperanza de vida y la excesiva exposición al sol por la búsqueda de un bronceado están contribuyendo a su incremento. Este tipo de cáncer representa el 10 por ciento de las neoplasias cutáneas, pero es el responsable de más del 90 por ciento de las muertes por cáncer de piel y es uno de los más costosos, cuando se consideran el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.

"Este aumento es resultado de los hábitos que nuestra sociedad incorporó hace unos 40 años, cuando los españoles empezamos a veranear y a tomar el sol, y comenzamos también a quemarnos. Esos hábitos se han mantenido durante años, y ahora estamos sufriendo sus consecuencias. Tenemos que cambiar nuestras costumbres y protegernos adecuadamente para que el sol no sea el enemigo de la piel. Hasta que esto no ocurra, no veremos cambios en la incidencia de este cáncer", ha señalado el doctor Agustín Buendía, coordinador nacional de la campaña Euromelanoma.

Por este motivo, uno de los mensajes en los que este año está haciendo hincapié la campaña Euromelanoma es en la autoexploración de la piel. Según diferentes estudios detallados por la AEDV, la mejor manera de facilitar el diagnóstico precoz del melanoma y reducir significativamente las tasas de mortalidad por esta causa es la autoexploración. "En el 70 por ciento de los casos es posible determinar la velocidad de crecimiento del melanoma. El 30 por ciento del total son tumores de rápido crecimiento. La pronta identificación de estos casos tiene un peso considerable en las probabilidades de éxito terapéutico", ha remarcado el doctor Nagore.

Como aclara este dermatólogo, un reconocimiento general de toda la piel del propio cuerpo no tiene por qué consumir "más que unos pocos minutos al mes", y es suficiente para que la persona, familiarizada con la propia apariencia de la piel, sea capaz de detectar alguna alteración de aspecto sospechoso digna de ser debidamente evaluada por un dermatólogo.

También hay que prestar atención, advierte el doctor, a los cambios de lesiones o lunares ya existentes y seguir la regla del 'ABCDE: asimetría, bordes irregulares, color no homogéneo, diámetro superior a 6mm y evolución (cambios en la forma, color, relieve o síntomas)'.

"Las fotografías nos permiten tener una 'memoria objetiva' de la lesión, más allá de la foto fija que el ojo ve en un momento determinado y de nuestros recuerdos que pueden ser variables. Hacer fotos a nuestros lunares y compararlas en el tiempo, sobre todo de aquellos que tenemos sospecha de algún cambio, es una estrategia útil. Con eDerma, podemos archivar esas fotos por zonas o lesiones y, si vemos modificaciones, enseñárselas al dermatólogo que será el que mejor pueda valorar esos cambios", ha aclarado Nagore.

Respecto a la autoexploración, el doctor Buendía ha recordado que el melanoma puede presentarse en cualquier parte del cuerpo, por lo que recomienda observar también el cuero cabelludo, espacios interdigitales o espalda, con la ayuda de un espejo.

En cuanto a innovaciones terapéuticas en el campo del melanoma, el doctor Nagore ha avanzado que se dispone de nuevas opciones que cuentan con "beneficios clínicos documentados, pero que no siempre están disponibles de forma inmediata por los retrasos en los procedimientos de aprobación o las reticencias a emplearlos por motivos presupuestarios". "Lógicamente, todas las CCAA intentan limitar el gasto, pero no parece razonable hacerlo cuando hablamos de terapias que salvan vidas", ha criticado.

