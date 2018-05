Los taxistas de Barcelona tendrán que cuidar su vestimenta: no a las camisetas de tirantes ni a los pantalones cortos

Esto se puede ver desde varios puntos de vista:



Primera opción: esto es machista.



Es machista porque si se fijan vdes sólo se hace referencia a prendas masculinas (bermudas etc), como si los taxistas fueran sólo taxistos, es decir sólo hombres (mentalidad machista de quien lo propone).



Segunda opción: esto es feminista.



Es feminista y antimasculino radical porque sólo se prohibe a los hombres taxistos ir con bermudas, pero a las taxistas hembras sí les permitirán ir con minifalda. Discriminación antihombres, sólo las mujeres pueden enseñar las canillas y estar frescas (mentalidad feminista radical de quien lo propone).



Tercera opción: esto es retrógrado porque quieren que las mujeres no enseñen las piernas y pasen calor como en tiempos de Franco, es la inquisición conservadora contra la libertad mujeril de vestir como quieran.



Cuarta opción: es superfeminista porque las mujeres taxistas no tienen que enseñar las piernas ni nada, que eso es una utilización del cuerpo femenino. Tienen que vestir como diga el concejal de turno, que para eso es progresista, todos y todas y todes bien tapaditos y tapaditas y tapadites. En esto coinciden los progres y las progras radicales y radicalas con los del opus cavernícolas.



Eso sí, lo de las chanclas lo prohíbe el código de circulación por seguridad, claro.