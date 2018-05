No publicar los datos corporativos perjudica a las empresas

Menos información genera incertidumbre en el mercado

Las pymes, las más perjudicadas por la diversidad de normativa

Imagen de Dreamstime

FEBIS, la Federación Europea de empresas proveedoras de información sobre empresas y empresarios y de servicios de recobro, ha celebrado este año en Madrid su reunión anual de primavera. En ella se han analizado durante dos días los temas más relevantes de la actualidad del sector, en particular los efectos de la transposición de la Accounting Directive 2013/34 europea.

Las diferentes interpretaciones en los estados miembros han dado paso a normativas distintas, lo que genera una serie de problemas que perjudican a las empresas en su actividad:

- Se abre la posibilidad de reducir la información que tienen que hacer pública las pymes con el objetivo de disminuir costes. Pero en Francia, por ejemplo, lo que se ha hecho es que esta información sea confidencial. Se reducen los datos públicos pero las compañías implicadas no recortan gastos. Menos información genera incertidumbre en el mercado, con las repercusiones en la imagen de solvencia de las empresas que esto puede tener (concesiones de créditos, firma nuevos contratos, etc.).

- No existe total homogeneidad en la información publicada en los distintos países. Lo cual genera problemas de comparación.

Conclusiones

Luis Carmona, vicepresidente de FEBIS e International Manager de INFORMA, ha destacado la reciente publicación del 'Plan de Evaluación del Impacto de la información pública de la Comisión Europea', cuyo objetivo principal es atender posibles revisiones para mejorar los flujos de información y, de este modo, las pymes puedan mejorar su acceso a financiación y cubrir sus transacciones rutinarias con más transparencia: "Actualmente preparamos nuestra posición a la última consulta de la comisión sobre el estado de la información sobre la información pública, cuyo plazo de finaliza el 21 de julio".

"Creemos que es una muy buena oportunidad para hacer comprender a los reguladores que los mercados, financieros, mercantiles, etc., se están resintiendo a causa de la falta de información, o de que esta sea imprecisa. En general, en muchos países de Europa, además de los segmentos micro o pequeño de sociedades mercantiles, las formas jurídicas no registradas, por ejemplo: autónomos, cooperativas, sociedades civiles, etc., prácticamente no tienen cobertura de información y esto les puede dificultar su acceso a financiación, incluyendo su crédito comercial que no fluye correctamente", añade Carmona.

Estuvieron, igualmente presentes, Gertjan Kaart (presidente de Febis y MD de Creditsafe Holanda) y Bernie Grady (vicepresidente de FEBIS y Director de Data Strategy de Experian UK).

Además, se ha contado con la participación de Carlos Ruiz, director de economía de CEPYME, que ha destacado que en la actualidad "las funciones desempeñadas por las organizaciones empresariales con respecto a la defensa, representación y promoción de intereses son múltiples y tienen una naturaleza y condición diferentes", junto al "papel activo en el campo del diálogo social y en los procesos de negociación colectiva, las organizaciones empresariales se ven en el compromiso de tomar una posición y actuar en cualquier cuestión de orden socioeconómico que pueda afectar la actividad de las asociaciones empresariales y del conjunto de las pequeñas y medianas empresas en particular". En este sentido, durante su intervención se destacó como esencial el ámbito de colaboración establecido entre CEPYME e INFORMA, para la realización de dos acciones de alto valor añadido para las pymes como son la lucha contra morosidad de las operaciones comerciales y el proyecto de reconocimiento e impulso empresarial CEPYME500.

PUBLICIDAD