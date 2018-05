330 43

WELL Building Standard está ganando impulso en Europa

21/05/2018 - 14:40

Durante la clausura de Greenbuild Europe en Berlín, el International WELL Building Institute™ (IWBI™) ha aprovechado la oportunidad para destacar la forma en que WELL Building Standard™ (WELL™) ha puesto la salud y el bienestar en la primera línea de todas las conversaciones sobre sostenibilidad en Europa.

WELL continúa impulsando el movimiento que fomenta la construcción saludable como el estándar principal para edificios, espacios interiores y comunidades que buscan implantar, validar y medir aquellos elementos que promueven la salud y el bienestar humanos. El entusiasmo por el programa ha dado lugar a una serie de innovaciones en los sectores de la construcción, el diseño y la vivienda, promocionando proyectos con enfoques personalizables que aborden los problemas de salud geográfica y cultural.

Hasta la fecha, WELL ha promovido más de 830 proyectos, que abarcan más de 47 millones de metros cuadrados de bienes raíces en 32 países de todo el mundo. En Europa, WELL ha gestionado cerca de 190 proyectos en 13 países, lo que representa el 25 % del área total de los proyectos de WELL. El fuerte crecimiento de WELL en el último año se ha visto impulsado por los primeros mercados de adopción, especialmente Francia, el Reino Unido, España y los Países Bajos, así como por una nueva y rápida expansión en Polonia, Suecia e Irlanda. Finlandia, Alemania, Hungría e Italia han registrado sus primeros proyectos en 2017, y los mercados de la República Checa y Eslovaquia cuentan con el respaldo de poderosos líderes locales.

Además, casi 300 profesionales del sector en Europa han logrado aprobar el examen WELL Accredited Professional (WELL AP™, Profesional Acreditado WELL), lo que evidencia el número creciente de especialistas y profesionales del sector que buscan desarrollar y demostrar su comprensión de las estrategias de construcción saludable.

"El desarrollo de WELL en toda Europa es testimonio del gran éxito logrado por una participación internacional muy positiva, y habla de la necesidad universal de apoyar y promover la salud humana en los edificios y espacios que ocupamos todos los días", ha comentado Rick Fedrizzi, presidente y CEO de IWBI.

"Estamos viendo edificios en toda la región que usan WELL como una estructura holística que ayuda a mejorar la salud y el bienestar de todas las personas que residen en ellos, mostrando al mundo que estas organizaciones están dando prioridad a la gente", ha añadido Fedrizzi.

Los empleadores pueden desempeñar un papel fundamental utilizando el entorno de trabajo como un medio para contratar y retener al mejor talento, reducir el ausentismo y mejorar la felicidad, satisfacción y productividad de sus empleados. Del mismo modo, la gran mayoría de los proyectos de WELL en Europa están liderados por propietarios y desarrolladores que buscan ofrecer edificios comerciales que atraerán a aquellas empresas que buscan lugares de trabajo saludables. Las organizaciones individuales también recurren a WELL en un esfuerzo por fomentar lugares de trabajo saludables y adaptarse a una cultura de trabajo en constante cambio.

Una reciente encuesta realizada a empleados corporativos en la región de EMEA destacó que el bienestar es cada vez más importante, junto con la tecnología y el espacio flexible, en un intento por mejorar la experiencia de las personas dentro de los espacios. Entre los encuestados, cuatro de cada cinco ocupantes tienen, o planean adoptar, programas de bienestar, y el 92 % tiene cierta preferencia por los edificios habilitados para el bienestar.1

Además de los centros educativos y residenciales multifamiliares, los nuevos sectores involucrados en la aplicación de las mejores prácticas de salud y bienestar incluyen edificios industriales, almacenes, complejos de ocio y centros residenciales para personas mayores.

Además, IWBI ha establecido alianzas locales con varios comités de construcción ecológica y otras organizaciones clave en Europa, entre las que se incluyen APTA VITAE (Italia), Blue Building Institute (Holanda) y Polish Green Building Council (PLGBC).

Estas organizaciones están trabajando con IWBI en sus respectivos mercados para acelerar la adopción de prácticas de construcción que ayuden a mejorar la salud y el bienestar de las personas en todo el mundo. Cada organización se compromete a promover la adopción de WELL a nivel local, desarrollando y liderando iniciativas educativas y trabajando con IWBI para preparar a los miembros de cada mercado local en el programa WELL AP.

Acerca de International WELL Building Institute

International WELL Building Institute (IWBI) encabeza la iniciativa que busca transformar nuestros edificios y comunidades en formas que promuevan el bienestar de las personas. IWBI otorga la certificación de vanguardia WELL Building Standard (WELL), el primer estándar que se enfoca exclusivamente en cómo los edificios, y cualquier cosa en su interior, puede mejorar nuestra comodidad, promover mejores elecciones y, en general, mejorar y no comprometer nuestra salud y bienestar. Sus actividades se centran en la promoción de la salud a través del diseño de barrios enteros con WELL Community Standard™ y en respaldar al creciente número de profesionales que desean obtener la acreditación WELL. La certificación de edificios y la acreditación de profesionales están gestionadas de forma independiente por Green Building Certification Inc. www.wellcertified.com

Acerca de WELL Standards

El WELL Building Standard ™ (WELL ™) es un sistema basado en el rendimiento que mide, certifica y supervisa las características de los edificios de todo el mundo que afectan la salud y el bienestar de las personas. El WELL Building Standard se basa en investigaciones comprobadas que demuestran la correlación entre los edificios donde las personas pasan el 90 % de su tiempo y su impacto en la salud y el bienestar de quienes los utilizan. WELL Community Standard™ es un sistema de evaluación a escala de distrito que tiene en cuenta la interconectividad entre los edificios y las áreas circundantes, así como el impacto general en la salud humana. El WELL Building Standard y el WELL Community Standard han sido desarrollados e implantados por el International WELL Building Institute™ y certificados de forma independiente por Green Business Certification Inc. (GBCI). www.wellcertified.com.

###

ANEXO – Proyectos WELL certificados en Europa:

___________________________

1 EMEA Occupier Survey 2018, Optimising User Experience: The Personalised Workplace, CBRE Research: https://www.cbre.com/research-and-reports/EMEA-Occupier-Survey-2018

"El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal".

PUBLICIDAD