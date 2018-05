Las hermanas Álvarez atan los apoyos para echar a Gimeno de la presidencia de El Corte Inglés

nuestro Amado Líder Pablo se compra su ropa en Alcampo, no es un pijo que compre en El Corte Inglés, es una persona del pueblo, no de la casta...



... por esto se compra una pequeña choza en la Sierra de sólo 2.000m2, para estar en contacto con la madre naturaleza y compartirá este hogar espiritualmente con el resto de pobres y obreros españoles



veneraremos a los Hijos de nuestro Amado Líder, así como a sus Nietos, com en la gran Corea del Norte



nuestro Amado Líder se merece lo mejor!