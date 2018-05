Los comercios, forzados a aceptar la tarjeta en los pagos de más de 30 euros

No será más el que los bancos saquen más tajada de todo y con el mínimo esfuerzo; ya que al no colocar hipotecas, ahora te cobran por todo; eso sí todo apoyado por el gobierno de turno que nos obliga cada vez más a tener una mayor dependencia de los bancos y justo cuando estos están quebrados. Futuro negro si no podemos manejar nuestro dinero y dependemos de un estracto bancario con una cifra mayor o menor; pero es solo eso una cifra en un papel; que por cierto ya ni te la manda el banco, y si la quieres ver te la imprimes tú, no sea que un día la red se caiga o la manipulen y entonces no tienes NADA.