China Three Gorges deja a Linklaters, Merril y BCP la ofensiva sobre EDP

La lusa ficha a UBS y Morgan Stanley para buscar un 'caballero blanco'

Imagen: Reuters.

Chinas Three Gorges ha iniciado el camino para tratar de hacerse con la mayor eléctrica portuguesa EDP. La operación, lejos de ser un camino de rosas, ha sido calificada por el ministro de Energía español, Álvaro Nadal, como un "avispero regulatorio" en declaraciones a elEconomista y no es para menos, ya que para poder sacarla adelante tendrá que superar más de una quincena de permisos y la oposición de gran parte de los actuales accionistas de EDP que califican la oferta presentada de insuficiente.

China State Grid ya intentó hacerse con el 14 por ciento de la eléctrica belga Eandis y la operación se paró por un informe del servicio de inteligencia que alertaba sobre espionaje corporativo de China. Esta misma compañía intentó hace unos años desembarcar en el capital de Red Eléctrica pero el Gobierno español rechazó esta opción, que por contra sí se permitió posteriormente en su homóloga portuguesa REN.

Para lograr llegar a buen puerto, China Three Gorges contará con los servicios como asesores financieros de BCP, que a su vez es accionista con casi un 3 por ciento de la eléctrica lusa, y con Bank of America Merril Lynch. En la parte jurídica, trabajarán con el despacho británico Linklaters y Serra Lopes Cortes Martins y en el área mediática y de consultoría, con Fti Consulting, en la que mantiene un papel relevante el ex consejero delegado de Endesa, Andrea Brentan.

La compañía cuenta además desde 2016 con Ignacio Herrero, exdirector de Credit Suisse en España, como vicepresidente para Europa y Estados Unidos. Herrero ha sido una de las personas claves que han participado en la preparación de esta operación durante los últimos diez meses.

Hasta fin de mes

EDP, por su parte, ha decidido recurrir a UBS y a Morgan Stanley como asesores financieros y ha contratado al despacho Morais Leitão para que les asesore jurídicamente en el proceso de oferta. Su misión será encontrar un caballero blanco o lograr que la china mejore su oferta actual que ofrece una prima de apenas el 4,8 por ciento.

El consejo general y de supervisión de EDP (CGS), órgano en el que participan cinco miembros de China Three Gorges, analizará la oferta pública de adquisición. El CGS -el equivalente al consejo de administración español- está liderado por el antiguo ministro de Asuntos Exteriores, Luis Amado, y cuenta también como administrador con Eduardo de Almedia Catroga, anterior presidente. En este organismo, que cuenta con 21 miembros, aparecen, por ejemplo, la consejera de ACS y exconsejera de la CNE, Carmen Fernández Rozado, así como Fernando Masaveu y Felipe Fernández, como representantes de los accionistas españoles.

China Three Gorges tiene hasta finales de mayo para entregar la solicitud de registro de la opa y el folleto de la operación a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM).

A partir de ese momento, la comisión ejecutiva, presidida por António Mexia, dispondrá de ocho días para informar sobre la oferta, una vez que haya sido aprobado por el Consejo General de Supervisión, un extremo que se supone puede generar importantes discrepancias, ya que por el momento, la eléctrica se ha pronunciado negativamente sobre la oferta preliminar a instancias del organismo supervisor.

La operación de China Three Gorges ha logrado solo un punto favorable. En junio del año pasado, el Gobierno hizo cambios en el Código de Valores Mobiliarios (CVM) que facilitan la oferta pública de adquisición de CTG sobre EDP.

La iniciativa legislativa en cuestión, promovida por el ministro adjunto Pedro Siza Vieira, defendía que era necesario cambiar el CVM para favorecer "la captación de inversiones directas extranjeras" al facilitar la imputación conjunta de derechos de voto entre empresas que están relacionadas.

Con estos cambios, los accionistas chinos de EDP finalmente se beneficiaron. Esto es porque, sin esta modificación, CTG que tiene el 23,27 por ciento, y la CNIC, que tiene el 4,98 por ciento -ambas mantenidas por el Estado chino- tendrían sus derechos de voto contabilizados conjuntamente y limitados al 25 por ciento.

Con el cambio, los beneficios aumentan. China Three Gorges puede votar con su 23,27 por ciento y la CNIC con el 4,98 por ciento, es decir, el 28,25 por ciento en total. Por otro lado, si se supera el 33 por ciento del capital de EDP, estos dos accionistas del Estado chino tendrían que lanzar una opa.

Sin embargo, con la modificación de la ley el año pasado, quedan liberados de esa obligación, al igual que del deber de comunicar al mercado siempre que sobrepasen determinados umbrales de participación.

Curiosamente estos cambios fueron realizados por el ministro Pedro Siza Vieira, que acaba de cursar una petición para no intervenir en asuntos relacionados con el sector eléctrico. Siza Vieira fue socio de la firma durante 16 años.

Según la comunicación realizada por el ministro Siza y recogida por la prensa lusa considera que "el ministro entiende que la situación puede suscitar dudas sobre su imparcialidad en la apreciación de materias relativas al sector eléctrico, invocando el artículo 6 del Código de Conducta del Gobierno, según el cual, considera que existe un conflicto de intereses cuando los miembros del Gobierno se encuentren en una situación en virtud de la cual se pueda, con razonabilidad, dudar seriamente de la imparcialidad de su conducta.

China Three Gorges es una de las mayores compañías energéticas de China. La empresa contaba en 2016, último año del que se disponen de datos oficiales, de una potencia instalada de 69.029 MW. Esta capacidad serviría para abastecer completamente un país como España y supone el 60 por ciento de la potencia instalada por ejemplo en nuestro país.

Moody's cree que la oferta pública de adquisición permitiría mejorar la calificación crediticia de EDP aprovechando las sinergias operacionales y financieras de estar integrada en un grupo de mayor tamaño, pero lo cierto es que se espera que las peticiones de desinversión que se pidan para esta compañía por parte de los reguladores sea amplia.

Gas Natural estudió en su día una oferta de compra sobre los activos renovables de EDP en Estados Unidos, una operación que llama la atención de empresas españolas como Endesa o Iberdrola pero que consideran que está alejada de sus manos.

Sobre los activos españoles, el presidente del Principado, Javier Fernández, ha mostrado su rechazo a una hipotética compra de activos de EDP por parte de Endesa e Iberdrola. En su respuesta durante el turno de preguntas al presidente en el parlamento asturiano, Fernández ha alertado de los riesgos que supondría esta medida para EDP y para sus instalaciones de generación eléctrica.

PUBLICIDAD