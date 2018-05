Dimas Gimeno desata una guerra sucia en el seno de El Corte Inglés

La cantidad total que la Comunidad de Madrid cobra en concepto de Impuesto de Sucesiones a quien hereda el 2,8% de El Corte Inglés no puede ser sólo de 40 millones, que es lo que se dijo en este periódico el pasado el pasado 8 de mayo, sino, como mínimo, 151 millones. ¿Cómo se llega a esa cifra?. Si damos por bueno el valor de 280 millones que el artículo atribuye a ese 2,8%, el tipo marginal aplicable es el 34%, y el tipo efectivo de 33,97%. La bonificación del 99% no es aplicable porque el heredero es sobrino, y no hijo, del fallecido. En cambio, sí es aplicable un recargo del 58,82% por tener este parentesco. En consecuencia, el tipo final aplicable a un legado de 280 millones que recibe un sobrino es de 33,97% x 1,5882 = 53,95%. Así, la cuota es 280 x 53,95% = 151 millones de euros. Eso como mínimo, porque el recargo del 58,82% puede ser mayor si el patrimonio previo del heredero supera los 400.000 euros, algo que parece muy probable. La cuestión fundamental es la valoración de lo heredado, que otros sitúan en 176 millones, en cuyo caso la cuota seguiría siendo de 95 millones de euros, es decir, 50 millones mas de los 40 que dijo este periódico el 8 de mayo. ¿Por qué es tan interesante esto? Conozco el caso de una persona que recibió una herencia de 140.000 euros de un familiar lejano. La Comunidad de Madrid cobró 39.000 euros, el 28% de lo heredado, por Impuesto de Sucesiones. Evidentemente, si el impuesto debe atender a la capacidad de pago, nos damos cuenta de que los tipos de Impuesto de Sucesiones en Madrid suben muy rápido y pueden resultar confiscatorios para herencias muy modestas si no hay parentesco próximo con el fallecido. Si ocurriera como contaba el artículo de 8 de mayo y la cuota pagada por el 2,8% de El Corte Inglés fuera de solo 40 millones, el heredero pagaría el 14% por heredar 280 millones, mucho menos que mi amigo, que pagó el 28% por heredar sólo cuatrocientos mil euros. En ese caso cabría incluso preguntarse si la Comunidad de Madrid estaría “olvidándose” de aplicarles el recargo del 58,82%. Se echa de menos algo de claridad y rigor sobre el verdadero impacto que el Impuesto de Sucesiones de la Comunidad de Madrid ha tenido en esta empresa.