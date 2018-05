Pereiro (Vértice 360): "El desbloqueo de las acciones llegará en dos semanas con la entrada de un institucional"

Está a punto de cerrar la integración de varias empresas del sector

Los títulos han dado precio por primera vez desde el 16 de marzo

El presidente y consejero delegado de Vértice 360, Pablo Pereiro.

Vértice 360 pasó por una dura travesía del desierto que tocó a su fin hace año y medio con la entrada de Squirrel Capital. Pablo Pereiro (41 años) es el responsable del grupo que salió al rescate de Vértice 360 sacando a la compañía del concurso de acreedores que duró cuatro años y saneando las cuentas. Hace ahora cinco meses que ha vuelto al mercado pero en estos momentos está pasando por una situación inaudita. Desde el pasado 16 de marzo las acciones están bloqueadas en 0,01 euros. Hoy precisamente los títulos de Vértice 360 han comenzado a cruzarse por encima de los 0,01 euros.

Hace casi dos años toma las riendas de Vértice 360 en un momento delicado. La compañía se encontraba en concurso de acreedores, varios equipos directivos habían fracasado en el intento de reflotarla y la liquidación del grupo estaba más cerca que nunca. ¿Qué vio en Vértice 360?

La empresa, desde un punto vista industrial, tenía cierto desgaste pero había activos con un valor indubitado y objetivo. Ciertos activos de la compañía, como su catálogo de películas, habían sufrido depreciaciones inexplicables. No podía ser que valieran solo tres millones cuando antes valían 30 millones. Otros catálogos del sector, como el de Vocento con menos títulos y sin tener novedades tienen un valor en libros de más de 20 millones. Los antiguos gestores habían depreciado los activos de la compañía para hacerse con la compañía a un precio irrisorio y el catálogo es el mejor ejemplo. Hoy el catálogo es una de las joyas de la compañía. Vi en Vértice 360 una oportunidad, aunque la situación era supercompleja y el concurso, que ya llevaba cuatro años, había provocado muchas desilusiones dentro de la compañía y entre los accionistas. Los amigos me decían que si tenía necesidad de enterrar a un muerto y no se entendía muy bien mi decisión. Vértice estaba en una situación en la que quedaba solo dos opciones: abrazarse a la posible viabilidad que proponía Squirrel o la liquidación. Pero con planteamientos prácticos y serios veía una salida para la compañía.

¿Necesitaba Squirrel, que es matriz de varias empresas del sector audiovisual, a Vértice 360?

A Squirrel no le sobra nadie y necesita de todo el mundo. En un sector global tienes que tener cada vez más socios de calidad y que aporten valor. ¿Le hacía falta Vértice 360? Le aporta producción contenidos y servicios audiovisuales. Las dos juntas tienen mayor consistencia y Vértice 360 supone un ingrediente más para crecer de manera global. Por otro lado Squirrel aporta a Vértice 360 financiación, recursos y la posibilidad de internacionalización.

Durante la última Junta de Accionistas fue muy duro con los antiguos gestores y subrayó que la compañía era conocida en la industria como la cueva de Alibaba. ¿Van a tomar medidas contra las pasadas cúpulas directivas?

Cuando llegamos a Vértice 360 era como llegar a un solar vacío. Fue imposible seguir el rastro de lo que había pasado para llevarlo a los juzgados. Teníamos claro que había llegado aquí para construir y era poco práctico sacar cadáveres de los armarios que no nos llevaban a ningún sitio. Durante mucho tiempo Vértice 360 había estado enfrascada en procesos judiciales que solo generaban frustración. Y no era bueno para nadie seguir por este camino. Era poco práctico buscar fantasmas y enfangarse en acciones judiciales.

Uno de los principales problemas de Vértice 360 es que se había realizado fatal la escisión y venta de los servicios audiovisuales de 360. La operación conllevó aparejada la cesión u opciones de compra sobre algunos activos de Vértice 360 y era imposible determinar cuales eran propiedad real de la empresa. Tras desmarañar la madeja, cerramos un acuerdo con los propietarios de 360, HIG Capital, para que se adheriesen al concurso y liberar algunos activos de Vértice 360. Fue una solución práctica que nos hubiera llevado a litigar años y a la tumba.

¿Le ha costado recuperar la confianza de socios, clientes y del sector?

En 2016 en el Festival de Cine de Santa Mónica, el más grande a nivel de distribución, no nos recibían. Vértice había dejado colgadas a muchos productoras pero con mucho trabajo y bajo el paraguas de Squirrel hemos recuperado la confianza de la industria.

Salen del concurso y trabajan con la CNMV para volver al mercado tras cuatro años de suspensión marcando un importante hito para la compañía.

La ampliación de capital fue una operación preceptiva y un éxito. Nos encontramos con cien millones de euros de deuda y no había otra manera que realizar una operación acordeón para inyectar dinero a la compañía y sanearla. En paralelo estábamos trabajando con la CNMV para levantar la suspensión. Capitalizamos crédito y Squirrel inyectó capìtal a la compañía. A pesar de ello, no había garantías de salir del concurso, aunque estaba convencido de ello pese a los riesgos tangibles.

Salen los títulos de nuevo a cotizar tras el levantamiento de la suspensión, lo hacen con normalidad a la espera de que salieran al mercado las nuevas acciones procedentes de la ampliación de capital. El mercado tiene que absorber 5.984 millones de acciones frente 337 millones que hay en circulación. Los títulos ante la avalancha de papel se bloquean en 0,01 euros, el mínimo que permite el mercado, y así están desde el pasado 26 de marzo. La CNMV os recomendó agrupar las acciones, un contrasplit, para solucionar esta situación. ¿Por qué lo rechazan?

Lo primero que hay que aclarar es que desde que se levantó la suspensión el pasado mes de enero, las acciones de Vértice 360 nunca han vuelto a estar suspendidas. Todos los días están teniendo actividad de compra y venta pero los precios no casan. El contrasplit no beneficia ni a la empresa ni a sus acciones, solo sería bueno para terceros ajenos a la compañía como bajistas o especuladores. Aunque la operación es inocua en el valor nominal si afecta a otros parámetros como el jurídico y la valoración de la compañía. Ningún accionista quiere que la capitalización bursátil de la compañía pase de 60 millones a seis millones. Nosotros, los primeros. Además, ni yo como presidente y consejero delgado de Vértice 360, ni el Consejo de Administración puede decidir ejecutar un contrasplit sin pasar por la Junta de Accionistas. Hay que recordar que la petición de la CNMV se hace un día antes de salir las nuevas acciones de Vértice 360 al mercado.

¿En ningún momento el contrasplit estuvo encima de la mesa cuando a principio de año se retira la suspensión de las acciones de Vértice 360?

Estuvimos trabajando siete meses con la CNMV para rehabilitar las acciones. Si desde el principio nos dice que el levantamiento de suspensión conlleva un contrasplit, lo hubiésemos llevado a la Junta de accionistas del pasado mes de octubre. Solo hay posibilidad de ejecutarlo con la convocatoria de los accionistas y lo llevamos aprovechando la Junta Ordinaria.

La CNMV en casos parecidos al suyo ya ha realizado comunicados de advertencia a los inversores, antes que a Vértice 360, cuando una compañía había estado suspendida durante tanto tiempo. ¿Por qué les molestó tanto y respondieron con un comunicado duro de disconformidad sobre la advertencia de la CNMV?

No esperábamos que a mercado abierto la CNMV lanzara el comunicado en el mismo día que salía las nuevas acciones a cotizar. Y más cuando estuvimos trabajando con ella siete meses para levantar la suspensión. En ningún momento se habló de la posibilidad de ejecutar un contrasplit. Recibimos la petición un día antes del levantamiento de suspensión. Por eso consideramos que el comunicado es extemporáneo, no podemos ejecutar un contrasplit cuando no ha estado encima de la mesa en ningún momento durante la ampliación de capital. Los accionistas que acudieron a la ampliación acudieron a ella con una hoja de ruta clara y publica y un contrasplit supone un cambio en la reglas del juego a mitad del partido.

¿Teméis que la CNMV termine interviniendo con una suspensión o exclusión?

Entendemos y compartimos que la CNMV debe velar por la seguridad de los inversores y los accionistas. Incluso estaremos a favor de un contrasplit y estaría justificado en el caso de que el bloqueo de las acciones durase meses o años y cuando no hubiera posibilidad de revertir la situación de la empresa. Hemos cumplido la legalidad a rajatabla cumpliendo y aceptando todas las recomendaciones del regulador. Advertimos de una larga lista advertencias sobre los riesgos que tenían la inversión en la compañía tras tantos años de suspensión y por las circunstancias especiales que atraviesa la empresa, pero no compartimos el comunicado después de treinta días en el mercado, tras volver con un razonable éxito y con los derechos de suscripción cotizando sin problemas. No hay un criterio objetivo, ni técnico, ni jurídico para que la CNMV pueda tomar una decisión como la exclusión o una nueva suspensión. Contamos con múltiples informes jurídicos y económicos que nos respaldan. Por responsabilidad con nuestros accionistas y por propio interés, por que somos el principal accionista, no nos arriesgaríamos a una situación así.

¿Cuánto va a durar esta situación de bloqueo en las acciones si no hay contrasplit?

Si en la admisión de las nuevas acciones no hubiera pesado el comunicado la cotización de la compañía estaría por encima de 0,01 euros. Antes de la Junta de Accionistas había temor de una posible intervención de la CNMV, pero con el respaldo explícito de los accionistas se ha generado tranquilidad y creo que en cuatro semanas se desbloquearían las acciones. Pero pasará antes. Estamos cerrando la entrada de un inversor institucional en el capital de la compañía de primer nivel y a largo plazo. También vamos a formalizar operaciones de integración con la compra parcial o total compañías del sector audiovisual que son importantes para Vértice 360. Aportarán valor al grupo. Y las operaciones se producirán a cambio de autocartera y a precio de transferencia. Si la compañía tiene capitalización de 60 millones como actual están operaciones serán más cómodas de realizar que con una capitalización de 6 millones en el caso de ejecutar el contrasplit. El contrasplit no es inocuo para nosotros porque las magnitudes de la compañía se multiplican y es una práctica totalmente lícita de mercado. Son operaciones que venimos trabajando desde hace más de año y medio. No son ocurrencias. Las integraciones están más que meditadas y estudiadas para dejar atrás los 0,01 euros.

El contrasplit es una figura técnica y de emergencia a la que la compañía no se podría negar si no estamos seguros que hay multiplicadores reales para la compañía con las próximas operaciones de integración. Tenemos derecho a existir a 0,01 euros, como ha pasado en otras compañías, y no perder la oportunidad de salir de esta situación con una hoja de ruta clara. En pocas semanas vamos a demostrar que no es necesario ejecutar contrasplit. Vértice 360 va a valer más de 60 millones en los próximos trimestres porque objetivamente solo podemos crecer.

¿Por qué no utilizan la autocartera o Squirrel adquiere títulos de Vértice 360?

Squirrel tiene una limitación para no aumentar la participación por la consumación de la Recapitalización de 15 meses. Sin ella no existiría esta controversia. No vamos a utilizarla autocartera para no levantar suspicacias de intervencionismo en el mercado. Se va a utilizar para la integración de nuevas compañías que generen valor al grupo.

