Varapalo del Supremo a Grifols por su querella penal a elEconomista

bueno...si por lo visto 'uno de los magistrados, el juez Pablo Llarena- ha emitido una sentencia' seguro que la neutralidad estara tan asegurada como la utilizada contra los presos politicos catalanes, que algunos ya se encuentran en la carcel desde hace mas de 7 meses. Verguenza de injusticia!



Almenos la editorial del economista no esconde su imparcialidad 'poniendo su opinion critica'.



Lo que explica su parcialidad con la falta de informacion sobre el chanchullo de Pablo casado pero las ganas de penalizar a Pablo Iglesias por acordar su financiacion con una caja catalana orgullosa de dejar su sede alli.



No se habla de Indra, ni las cajas B del PP, eso no es vergonzoso ni repugnante...que estos corruptos aun estan en el poder por la influencia mediatica como la este periodico y los lectores que no miran mas alla de lo que dicen este tipo de grupo mediaticos. Al loro que la gente se quiere ir porque estan hartos de tanta porqueria y les quieren hacer cambiar su opinion con el articulo 155. Cada dia las realidades en este pais estan mas equidistantes!!!