El Corte Inglés ofrece a Amazon una alianza en comercio electrónico

Al #2, también desde Málaga, más exactamente de la zona del Corte Inglés "de toda la vida".



Desgraciadamente el CI ha llegado tarde a la revolución digital. Dices que la página de Amazon no funciona...así en general, sin dar más detalles.



Pues yo llevo comprando hace más de 15 años desde que eran Amazon Estados Unidos y sin problemas (hicieron propio el Lema del CI de si no le gusta le devolvemos su dinero).



Lo siento por el CI, han llegado tarde. Lo mismo opino de Mercadona en lo digital, su web es de RISA, aunque su modelo de negocio es EL MEJOR de España.



La diferencia es que lo que vende Mercadona no lo suele comprar online la gente y lo que vende el CI sí y se los come la competencia.