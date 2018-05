330 43

Experto señala que "cada vez se dispone de más medios" para conseguir un embarazo saludable

17/05/2018 - 14:37

Cada vez "se dispone de más medios, procedimientos y técnicas de diagnóstico que permiten acercarse" más al objetivo de "conseguir un embarazo con un hijo sano", según el director médico del Instituto Europeo de Fertilidad de Madrid, Alfonso de la Fuente.

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

En esta línea de conseguir un mayor éxito, el doctor ha afirmado que "la personalización de los tratamientos es un aspecto fundamental, no solo desde el punto de vista del diagnóstico sino también desde el punto de vista terapéutico, ya que no se tienen dos pacientes que sean iguales ni dos proyectos reproductivos idénticos", en marco del simposio 'Now. Tomorrow. Fertility. La Reproducción Asistida, un Viaje Apasionante, del XXXII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF).

Por este motivo, "los diferentes tratamientos que se van a aplicar actualmente son totalmente personalizados, tanto el tratamiento farmacológico como los procedimientos de laboratorio".

Por otro lado, este experto ha hecho hincapié en la evolución y perfección de las técnicas de fertilidad y la importancia de los avances de las nuevas tecnologías en este ámbito. "Los avances en esta materia es lo que realmente está suponiendo una mejora en los resultado".

"Gracias a estos, vamos teniendo un mayor conocimiento sobre la reproducción humana. De hecho, en las clínicas de reproducción asistida, sobre todo gracias a la fecundación in vitro, podemos observar directamente en el laboratorio todos aquellos procesos que llevan a la fecundación del ovocito, ver cómo se produce el desarrollo embrionario y que esto lleve a la consecución de un embarazo", ha continuado.

Por otro lado, el simposio ha concluido con la ponencia magistral 'Nuevos Pasos en Investigación Genómica, Un Paso Hacia el Futuro' de la responsable científica del Servicio de Transgénesis CNB-CBMSO del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Belén Pintado Sanjuanbenito.

En ella ha tratado sobre cómo se pueden modificar actualmente las cadenas de ADN gracias a la técnica CRISPR/Cas9 para editar el genoma y sobre su aplicación en ratones, e incluso sus posibles aplicaciones en humanos en un futuro, destacando las posibilidades que ofrece esta técnica en investigación para llevar a cabo futuros tratamientos.

