Tesla necesitará más que los 3.000 millones que espera para sobrevivir

fijaos que no me sorprende....



hace un año o asi, cuando todo el mundo decia que tesla era lo mejor del planeta, estaban a 340 dolares las acciones, ahora estan a 280 dolares.



en el mismo periodo, yo vi las acciones de bmw corporativas, y las vi en 78 euros, ahora mismo estan en 92.5 euros y un dividendo del 4.4% , a per 7 y con caja neta de 10.000 millones de euros.



y todo eso, lo podiais hacer vosotros solo mirando los datos que ofrece internet



cuando algo le gusta todo el mundo, corre.



un saludo.