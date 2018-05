OHL pierde un 3,55% en bolsa tras anunciar una reducción de costes estructurales

yo personalmente me gusta el valor de calidad, es decir comprar buenas cosas por ahi aunque pagues mas precio por ellas.,



por ejemplo, el año pasado bmw y genero un 18% y viscofan y genero un 14% mas dividendos.



pero despues de ver ciertas cosas como el retorno a la media, o ponerte a contra corriente buscando el valor, es algo que ha hecho buffet grahan lycnh...., y replican gente como alvaro, parames, ivan ... de los fondos value importantes....



y despues de ver como cameco (una empresa de azvalor) de venta de urano, (un producto que nadie quiere) y ver como lo ponen verde a alvaro por comprar algo que nadie quiera, y que da perdidas, y lanzando comentarios de que el precio del uranio nunca subira otra vez y eso... yo cuando a las dos semanas siguientes vi a cameco subiendo un 23% en dos meses, sin que el uranio haya hecho gran cosa, me di cuenta, que si todos estan en contra tuya y una accion cae un 90% desde maximos, siempre y cuando hayas hecho tu estudio, no debes prestarle mucho caso a los demas... solo hay que evitar populares o abengoas...



pero es que parames lo hizo con almiral comprando a 8 y ahora esta a 10, cuando cayo un 60% ..







asi que los que criticais a los que comprar ohl (YO NO VOY A COMPRAR NI TENGO ACCIONES DE OHL, CREEME NO OS MIENTO) posiblemente en no mucho tiempo los que aguantaron se lleven para casa un 40% , batiendo todos los indices..