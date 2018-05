Kellogg se va de Venezuela por el "deterioro económico y social" del país

No importa que seas un dictador ni que seas de izquierda, lo que importa es saber gestionar y de hecho, la derecha está demostrando que no sabe gobernar ni gestionar aunque pongan como excusa algunos ahora que en realidad no son de derechas cuando lo que ocurre es que harían lo que fuera por mantenerse en el poder. La izquierda de Grecia ha tomado medidas dolorosas pero ha cogido el toro por los cuernos y hecho lo que era necesario.