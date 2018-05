Asistentes virtuales y drones en el supermercado del futuro

Los boicots no funcionan cuando algo es la regla predominante. Los cambios llegarán y no se podrán frenar. Sólo resta saber el tiempo que les llevará aplicarlos. Todo apunta a que en unos años casi nadie pagará con billetes o monedas, no habrá casi cajeros en los supermercados, de hecho pocos habrá, ya que se implementarán algoritmos y la logística necesaria para que apenas necesitemos ir a comprar. Aparecerán las tiendas en las que no se compra, sino que sólo se prueben los productos. De hecho ya existen aunque aún se sigue comprando en ellas. Habrá cambios comerciales, empresariales, en el consumo, en el urbanismo, en nuestros hábitos, etc. Hoy en día no hace falta pisar una tienda. En unos años se espera que sea lo común. La administración también se verá comprometida. Sobrarán casi todos los funcionarios a excepción de unos pocos grupos. Ni secretarios, ni administrativos, la enseñanza será masiva y por internet, etc. Todo esto, que no es más que una pequeña muestra de lo que nos viene encima, no lo digo yo. Está en informes desde antes de 2008. No hace falta buscar mucho para encontrarlos. Ah!, y si se pretende cargar con impuestos a las fabricas robotizadas, estas se desmontarán y se trasladarán a donde no sufran esas cargas. ¿No llevan años viendo como las pequeñas tiendas cierran poco a poco? Ahora está pasando lo mismo con los grandes centros comerciales. Todo esto será la burbuja que todos conocen y de la que nadie habla ni se están tomando medidas. Veremos qué pasa... Perdonen el tostón.