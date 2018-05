España vigilará de cerca la entrada de China Three Gorges en EDP

LA CNMC deberá autorizar su entrada en activos estratégicos

La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) tendrá que dar el visto bueno a la compra de EDP por parte de China Three Gorges aunque esta autorización no aparece dentro del documento de la oferta lanzada por la compañía china y presentado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores portuguesa. l Las acciones de la compañía portuguesa se disparan más de un 10% en bolsa.

La operación de compra supondrá la entrada del grupo chino en activos estratégicos en España como son la participación en la red de distribución de Asturias o en generación nuclear con la participación que mantiene en la planta de Trillo. Esta situación abre la puerta a la posible imposición de condiciones a esta opa que supondría la toma de control de la cuarta mayor eléctrica de nuestro país si se considera que no hay garantías suficientes.

El 14 de octubre de año pasado, el Ministerio de Hacienda publicó en el BOE una nueva estructura organizativa del Ministerio de Energía en la que se aprobaba el traspaso de algunas funciones de la CNMC al Ministerio como el conocimiento de la toma de participaciones del sector energético y de hidrocarburos, así como las liquidaciones o la supervisión del mercado de hidrocarburos. Como, por el momento, la normativa no ha tenido desarrollo, la decisión sobre la oferta de China Three Gorges seguirá en mano del organismo que preside José María Marín Quemada.

Posibles condiciones

En el apartado 7 de la norma, se considera que si existe una amenaza real y suficientemente grave para la garantía de suministro de electricidad y gas podrá establecer condiciones, así como las obligaciones específicas que se puedan imponer al adquiriente para garantizar su cumplimiento, lo que da un arma al Gobierno español para dificultar la operación de China Three Gorges. La empresa china, no obstante, considera que en España sólo debe recibir autorización por parte de las Autoridades portuarias de Gijón y Avilés. El Gobierno ha mantenido todavía un escrupuloso silencio sobre esta operación ante la próxima visita el jueves que viene del ministro de Exteriores chino, Wang Yi, para preparar un viaje de estado de Xi Jinping a España.

La operación tendrá que enfrentarse no solo a los reguladores españoles sino también a los estadounidenses. El Comité para Inversiones exteriores de Estados Unidos (CFIUS) será uno de los principales retos de la operación ya que el Gobierno de Estados Unidos ha frenado varias operaciones recientemente como el intento de compra de Qualcomm por parte de Broadcom por 117.000 millones de dólares, pero también deberá recibir los permisos del regulador federal Ferc, de las autoridades canadienses, polacas o francesas.

La compañía china presentó la madrugada del viernes dos ofertas públicas de adquisición de acciones para tomar el control del grupo EDP y el de su filial de renovables EDPR.

La eléctrica china ofrece 3,26 euros para hacerse con el 77% del capital de la portuguesa que todavía no posee, lo que supone una prima del 10,8% sobre la media de cotización de los últimos seis meses que fue de 2,94 euros por título y del 17,9% si se tiene en cuenta el pago del dividendo realizado el pasado 2 de mayo. No obstante, EDP cerró ayer a un precio de 3,11 euros, lo que supone una capitalización bursátil de 11.309 millones de euros, lo que supone que la prima real apenas es del 4,8% sobre dicha cotización y valora la compañía en 11.900 millones.

Según explica la empresa la intención es convertir a EDP en el vehículo de inversión en Europa, América y los países de habla portuguesa de la compañía china, al tiempo que prevé mantener la sede en Lisboa con un alto nivel de independencia y con los mayores estándares de gobierno corporativo. La intención de China Three Gorges es incluso garantizar el nivel de pay out de la empresa en línea con los anunciado en su último plan de negocio.

Asimismo, el grupo ha registrado también una oferta pública de adquisición de acciones a través de una filial de Luxemburgo para tomar el 100 por cien de la filial de energías renovables que la eléctrica portuguesa mantiene con sede en España. La eléctrica asiática, propietaria de la faraónica presa de las Tres Gargantas, ha ofrecido 7,33 euros por cada acción de la empresa, lo que supone un precio inferior al de su actual cotización en bolsa que se pagaba el pasado viernes antes de la suspensión a 7,845 euros por título y un precio superior a los 6,80 euros que pagó este pasado año la propia empresa en una oferta realizada para hacerse con un mayor control de la filial de renovables tras desprenderse de parte de los activos de gas. Esta operación está valorada en 1.332 millones de euros que se destinaría a tomar el 22,5% que no está en manos de la matriz del grupo portugués, pero que supone una muestra del escaso interés en que los fondos que siguen en el capital de la filial de renovables acepten la venta.

La operación está contando con el asesoramiento por parte del Banco Comercial Portugués, a través de su rama de banca de inversión Millenium Investment Banking, y está supeditada a una larga lista de aceptaciones de organismos reguladores y, principalmente, del Gobierno portugués así como a que no se produzca un giro en la normativa europea.

En estos momentos, China Three Gorges no posee ninguna participación en la filial de renovables de la compañía portuguesa y en el documento presentado ante el organismo supervisor portugués se compromete a mantener la independencia de la compañía así como las líneas de negocio y no se espera realizar ningún cambio sustancial en la gestión de la filial española. De hecho, la empresa asegura que aunque lograrse más de un 90% de aceptación de la oferta, su intención es que la empresa siga cotizando en el Euronext de Lisboa.

Bendecida por Lisboa

El primer ministro luso, Antonio Costa, ya ha dado su bendición a la operación. "El mercado decidirá, China Three Gorges es desde hace muchos años accionista de referencia de EDP y no tenemos ninguna reserva que oponer. Las cosas han ido bien". La operación de China Three Gorges supondrá una de las mayores compras realizadas por empresas chinas desde la adquisición por parte de China National Chemical Corp de la compañía suiza Syngenta por 43.000 millones. Varios fondos chinos han desembarcado también recientemente en España con la entrada en el capital de Redexis Gas. Goldman Sachs se desprendió del 50% de la gasista en una operación valorada en 1.500 millones. A los fondos USS y ATP, que ya estaban en el capital, se han sumado CNIC Corporation y Guoxin Guotong Fund a través de una sociedad conjunta.

PUBLICIDAD