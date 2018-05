La carga del Banco Popular eran las provisiones

Un affaire totalmente inexplicable para el ciudadano normal y que dió al traste con los ahorros de miles de ciudadados entre los que me encuentro. Un banco que había provisionado por encima de los 20 mil millones de euros y que había ampliado capital por más de 5000 millones no se entiende como pudo haber caído.Al final no se sabe quien es el responsable de esta situación. Aquí se cumple aquello de que entre todos le mataron y él solito se murió. Dentro de 8 o 10 años cuando las cosas hayan prescrito ya se conocerá el meollo de este asunto.